Colombia quema más carbón y gas ante la inminente llegada de El Niño: consumo subió hasta 65% en cinco meses

Colombia enfrenta un escenario energético de alta tensión. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) estima en un 82% la probabilidad de que el fenómeno de El Niño se instale en el país antes de que finalice julio. En respuesta, el sistema eléctrico nacional ha incrementado notablemente el consumo de combustibles para generación térmica, principalmente carbón y gas. Puede leer: Producción de carbón en Colombia cae a su nivel más bajo en dos décadas en medio de repunte global del mineral

Las térmicas: 43 millones de Mbtu consumidos en lo que va del año

Cifras de XM, operador del sistema eléctrico colombiano, muestran un incremento constante en el uso de carbón, gas importado y gas nacional por parte de las plantas térmicas durante lo corrido del año. Desde enero, el sector acumula un consumo de 43 millones de unidades térmicas (Mbtu). El carbón concentra la mayor porción del consumo energético, con una participación de 43,9%. Le siguen el gas importado, con 39,6%, y el gas nacional, que representa 15,81% del total. Según Sergio Cabrales, docente de la Universidad de los Andes y experto en hidrocarburos, entre enero y mayo de 2026, el consumo mensual de carbón pasó de 132,7 a 196,3 Gbtud, y el de gas saltó de 122,2 a 201,7 Gbtud. En términos porcentuales, el carbón creció un 47,9% y el gas un 65,1% en apenas cinco meses. Entérese: Colombia perdió más de $5 billones en regalías mineras por restricción al carbón térmico: Contraloría Mientras tanto, el nivel de los embalses destinados a generación eléctrica se ubica en el 66,38%, apenas por encima del promedio histórico del 65,7%, un margen que genera poca holgura ante la perspectiva de una temporada seca prolongada por El Niño.

Exportaciones colombianas de carbón a la baja pese a un mercado global estable

En el plano internacional, la producción mundial de carbón alcanzó los 9.123 millones de toneladas (Mt) en 2025, según cifras de Fenalcarbón. Si bien representa una leve reducción frente a las 9.231 Mt registradas en 2024, la cifra confirma que el carbón sigue siendo el pilar energético de las economías emergentes. Colombia, que concentra el 5% del mercado mundial de exportaciones, vio caer sus ventas externas a 46,0 Mt en 2025, un descenso del 21,8% frente al año anterior. Las causas, de acuerdo con Fenalcarbón, son múltiples: nuevos impuestos y regulaciones que erosionan la competitividad del sector, menor demanda en algunos mercados tradicionales, la prohibición de exportaciones a Israel y situaciones de orden público en zonas productoras. Vea aquí: El 16% de la demanda industrial de gas natural en Colombia no renovó contratos y migró hacia GLP y carbón El 87% de las exportaciones globales de carbón se concentra en apenas cuatro países, entre los que figura Colombia con una participación del 5% del mercado mundial. A pesar de la contracción, Colombia mantiene presencia en los principales mercados importadores: India recibió 1,98 Mt (+34% frente a 2024), mientras que Corea del Sur absorbió 6,7 Mt (aunque con una caída del 33,3%). Las exportaciones a China se desplomaron un 92,4% hasta las 0,5 Mt, y las dirigidas a Japón descendieron un 48,9% hasta las 0,54 Mt.

¿Qué le espera al carbón este 2026?