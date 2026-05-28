Relanzan proceso de paz urbana en el Valle de Aburrá: bandas se comprometen a frenar la venta de tusi en los barrios

El Gobierno nacional y los integrantes de las bandas más importantes que tienen su acción en Medellín y los demás municipios del Valle de Aburrá presos en la cárcel de Itagüí anunciaron el relanzamiento del llamado proceso de paz total, con nuevos compromisos como la veda al comercio de tusi en esta parte del país. Esta instancia, denominada Espacio de Conversación Sociojurídica, en el cual han participado 23 cabecillas de grandes bandas, se había suspendido luego de las presuntas irregularidades alrededor de una fiesta que se realizó el 8 de abril en la Cárcel de Itagüí, en la que hubo cantantes de renombre contratados, licor por cantidades y alimentos especiales mediante servicio de catering. Entérese: Del tarimazo a la parranda vallenata: así maneja Isabel Zuleta la mesa de paz urbana de Itagüí En esa fecha, adicionalmente, habrían entrado a ese penal decenas de invitados en carros de alta gama. Los testimonios hablan incluso de que por varias horas la guardia no fue la que controló la entrada y salida de personas y vehículos. Debido a esto, hay 13 funcionarios de la cárcel de Itagüí investigados, pero además, en su momento el Gobierno anunció que se dejarían en stand-by los diálogos con la delincuencia de alto impacto, además de que se haría el traslado de los internos que hacen parte de este proceso y que participaron en el festejo. Le recomendamos leer: Tras orden de Petro de trasladar a involucrados en parranda de cárcel de Itagüí, solo movieron a cabecilla de menor rango La rueda de prensa en la que se indicó que estos serían reanudados de inmediato tuvo lugar hacia las 9:30 de este jueves, 28 de mayo, en la cárcel La Paz de Itagüí. La vocería la asumió la senadora Isabel Cristina Zuleta, que hasta ahora ha coordinado esta instancia por parte del gobierno de Gustavo Petro.

Parques y universidades de Medellín: los primeros “territorios libres de drogas”

Entre esos hechos de paz, el primero lo denominaron “Territorios libres de drogas” y consiste en espacios de ciudad donde estarían prohibidas las sustancias alucinógenas. El plan piloto sería el Parque Bicentenario, en pleno centro de Medellín; se trata de un escenario recreativo construido al lado del Museo Casa de la Memoria, en el cual es usual la presencia de personas drogándose. La senadora Zuleta explicó que este fue un punto que se acordó a petición de las organizaciones de víctimas, pues por más que se han ensayado estrategias para resolver este problema y revitalizar un espacio tan importante, han sido infructuosas. El compromiso desde el Estado es que instituciones como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Ministerio de Salud emprenderán campañas en toda la capital antioqueña para prevenir el consumo problemático, abordando la problemática desde una pespectiva de salud pública. Desde el 11 de junio, según se anunció, las bandas se ocuparán de que en ese sitio no se expendan estupefacientes. Luego se extendería la experiencia a otras partes de la capital antiqueña. Además, le sugerimos ver: Investigarán a director de la cárcel de Itagüí por irregularidades durante parranda vallenata Uno más de los “territorios libres de drogas” sería la Universidad de Antioquia, sumándose a un compromiso previo que hablaba de desincentivar el expendio de estupefacientes alrededor de escuelas y colegios.

La veda al tusi en la Comuna 8 y el desescalamiento de la violencia

El otro compromiso es liberar a los barrios de la venta de tusi. Vale la pena recordar que en los últimos días se han dado denuncias acerca de cómo el incremento en el consumo de esa sustancia ha provocado afectaciones a la salud, sobre todo de jóvenes, que han llevado incluso a amputaciones. En este caso, el piloto arrancará por siete barrios de la comuna 8, en el centro oriente de Medellín: La Libertad, Pinal del Cerro, La sierra, Trece de Noviembre, Villa Lilian y Caicedo.

A la rueda de prensa asistieron los voceros de las bandas presos en la cárcel de Itagüí. FOTO: IMAGEN TOMADA DE VIDEO

Adicionalmente, en un tercer componente de desescalamiento de violencias urbanas, se emprenderá un piloto en el sector de Toscana (norte de Medellín), con jornadas que reivindiquen la vida y la participación de las comunidades en el proceso de paz urbana. Igualmente, en la ciudad se celebrará un Mundialito por la Paz Urbana desde el 13 de junio en varios barrios de la capital antioqueña y otros lugares de la región, y que se desarrollará de manera paralela con el Mundial de Fútbol de Norteamérica. Esto con el fin de “evidenciar el compromiso de las juventudes con la transformación de su territorio para la paz”, según dijo Zuleta. Amplíe la noticia: Crece la alerta por el tusi: van 18 casos de daño vascular grave en el Valle de Aburrá Al ser interrogada acerca de si el Gobierno frenará definitivamente los traslados de jefes de bandas que actúan en este proceso, algo que había anunciado tras los hechos del 8 de abril, la congresista indicó después de un “análisis juicioso de responsabilidades” se tomó la decisión sobre una persona específica porque era la única que formaba parte oficial del espacio de conversación. Se trataría de Paulo Andrés Gómez alias “Pacho”, cabecilla de la banda La Agonía, quien es un cabecilla de rango medio que actuaba como vocero suplente y fue movido a la cárcel de Girón (Santander). Igualmente, le puede interesar: Zuleta está encartada con los capos de la cárcel de Itagüí Ante las denuncias por supuesto contreñimiento desde la cárcel de Itagüí, que tendrían repercusión en las elecciones presidenciales, Zuleta aseguró que hasta ahora no ha recibido ninguna información al respecto y recordó que desde los comicios de 2022 existe un compromiso de las estructruras delincueciales de alto impacto de no participar en procesos electorales.

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