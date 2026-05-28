Cuarto día de búsqueda del joven desaparecido en el embalse El Peñol-Guatapé, ¿por qué no aparece?

El pasado domingo 24 de mayo, Alexánder Avendaño, un joven de 22 años de edad, quien estaba en un planchón en medio de una fiesta en el embalse El Peñol-Guatapé, cayó al agua y desapareció en el sector El Marial, en jurisdicción del municipio de El Peñol.
Hoy ya se cumplen cuatro días de búsqueda del joven y aún no se encuentra ninguna evidencia que pueda dar algún indicio a los organismos de socorro, sin embargo, las labores no se detienen. Lo que sí se suspendió durante la jornada de ayer fueron las labores de buceo tras inmersiones de 30 y 35 metros, pero se hace uso de otros métodos de apoyo como la búsqueda con gancho.
De acuerdo con Vanessa Paredes Zúñiga, directora del Dagran, hasta ayer miércoles 27 de mayo el municipio de El Peñol no había activado al Comité Departamental de Gestión de Riesgo y habría continuado con la búsqueda por su propia cuenta, esto con autoridades locales y otros cuerpos de bomberos que se han sumado de localidades como Marinilla, La Ceja, El Carmen de Viboral y El Retiro.
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“Aún no se ha encontrado nada pero seguimos en permanente contacto y articulación con el Comité Municipal de Gestión de Riesgo, y estamos a la espera de que se activen los protocolos para poder hacer desde el departamento lo que sea necesario”, agregó la directora.
En un diálogo que sostuvo en pasados días la alcaldesa de El Peñol, Sandra Duque, con el medio MiOriente, confirmó que quienes iban a bordo del planchón no tenía puesto el chaleco salvavidas, y que además, el joven se habría quitado la camiseta antes de arrojarse al agua.