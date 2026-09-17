El ‘gota a gota’ cobra intereses hasta 382% a las personas y 666% a las empresas: Colombia Fintech

En la instalación del Latam Fintech Market 2026, Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, usó los diez años del gremio para poner sobre la mesa las cuentas pendientes del sistema financiero colombiano.
Santos recordó que el proyecto arrancó con cinco personas en una oficina y que, visto desde afuera, parecía una quijotada. El gremio llega hoy a más de 390 compañías afiliadas. Casi el 80% de ellas pertenece exclusivamente al universo fintech. Los ingresos globales del sector rondan los 504.000 millones de dólares y crecen a una tasa 4 veces más acelerada que la de la banca tradicional.
América Latina juega con ventaja en ese tablero, ya que la región crece cerca del 21 , por encima de otras zonas del mundo, y tiene enfrente a más de 470 millones de ciudadanos en condición de subbancarización.
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La forma en que los colombianos mueven su plata cambió, y las cifras que presentó Santo lo muestran; por ejemplo, siete de cada diez operaciones ya se hacen por medios no presenciales. Esas transacciones crecen cerca del 24% anual, mientras las que pasan por oficinas físicas crecen apenas 9%.
El 75 % de las transacciones se hace a través de una billetera digital. Bre-B, el sistema de pagos inmediatos, acumula más de 1.200 millones de transacciones desde su lanzamiento y movilizó cerca de $184 billones.
Del lado de la inversión, seis de cada diez pesos que entran al ecosistema startup colombiano van a financiar una iniciativa fintech. Santos insistió en que se acabó el capital que llegaba “sin ninguna perspectiva de sustento económico” y hoy manda la unidad económica verificable. Ese escenario, advirtió, es frágil.
El presidente del gremio pidió a los empresarios pelear contra el impuesto al emprendimiento y contra el aumento del IVA a la actividad financiera, como se busca en Bogotá. “¿Qué empresa puede sustentar un impuesto que va sobre los ingresos y no sobre las ganancias cuando está empezando a crecer?”, preguntó. Su conclusión fue que el Estado “está haciendo un mal negocio” y expulsando capital que quería quedarse.