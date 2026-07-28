Colfecar alerta por pasivos de $5,28 billones en concesiones viales

La Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar) lanzó una alerta sobre la situación que heredará el nuevo gobierno de Abelardo de La Espriella en materia de infraestructura vial.
Según el gremio, la administración saliente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) deja pasivos fiscales por $5,28 billones, además de cientos de kilómetros de carreteras sin recursos para garantizar su operación, mantenimiento y atención a los usuarios durante lo que resta de 2026.