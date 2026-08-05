Claro y la Universidad de La Sabana abren 160 cupos para que jóvenes consigan su primer empleo

Con el propósito de abrir más oportunidades de acceso al empleo para los jóvenes colombianos y fortalecer la formación de talento para los sectores de servicios y tecnología, Claro Colombia y la Universidad de La Sabana, a través de Unisabana TEC, presentaron el Semillero Comercial, un programa que combina formación académica con experiencia práctica para quienes buscan iniciar una carrera en ventas, atención al cliente y gestión comercial. La iniciativa hace parte de Talento Joven, un proyecto estratégico de Claro Colombia enfocado en atraer, desarrollar y fidelizar talento que contribuya a la sostenibilidad del negocio en el largo plazo. Con este programa, la compañía busca que el primer empleo sea también el punto de partida de un plan de carrera dentro de la organización. El Semillero Comercial está dirigido a jóvenes bachilleres, con o sin experiencia laboral, que tengan interés por el servicio al cliente, las ventas y el desarrollo profesional. Puede leer: Este es el centro de ciberseguridad de Claro ante ola de ataques en el país; lo presentó en Medellín

¿Cómo funcionará el Semillero Comercial?

El programa tendrá una duración de 18 meses, divididos en dos etapas. Durante los primeros seis meses, los participantes cursarán una etapa lectiva en Unisabana TEC, donde recibirán formación como Técnicos Laborales Auxiliares en Ventas. En este periodo adquirirán conocimientos técnicos y fortalecerán habilidades comerciales, además de desarrollar competencias fundamentales para desempeñarse en el mercado laboral. Después de completar la etapa académica, los estudiantes pasarán a una práctica de 12 meses en los Centros de Atención y Ventas (CAV) de Claro Colombia. Allí podrán aplicar los conocimientos adquiridos en escenarios reales de trabajo, participando en procesos relacionados con atención al cliente, servicio, soporte comercial, operación y actividades propias de los puntos de atención. Además, durante todo el proceso recibirán formación técnica certificada y acompañamiento permanente para fortalecer sus capacidades comerciales y profesionales.

Los participantes tendrán contrato de aprendizaje

Uno de los principales beneficios del programa es que las personas seleccionadas contarán con un contrato de aprendizaje. Durante este periodo podrán desempeñar funciones relacionadas con orientación y atención a clientes, apoyo a la gestión de la experiencia del usuario, actividades comerciales, procesos operativos, y acompañamiento a las labores de los Centros de Atención y Ventas. La iniciativa también abre la posibilidad de construir un plan de carrera dentro de la empresa para quienes demuestren buen desempeño durante el proceso. Siga leyendo: Claro Colombia va por consolidación de infraestru Rodrigo de Gusmao, presidente de Claro Colombia, aseguró que la apuesta de la compañía va más allá de ofrecer una primera oportunidad laboral. “En Claro creemos en el potencial transformador de los jóvenes y en la importancia de brindar oportunidades reales para su crecimiento profesional”. Agregó: “Con el Semillero Comercial buscamos convertir el primer empleo en el inicio de una carrera, combinando aprendizaje, desarrollo de habilidades y experiencia práctica que les permita construir un proyecto profesional sólido y con proyección de futuro, de la mano de la Universidad de La Sabana”. Por su parte, Rolando Roncancio Rachid, rector de la Universidad de La Sabana, destacó que el programa responde a las necesidades del sector productivo y promueve una formación conectada con el mundo laboral. “En la Universidad de La Sabana, a través de Unisabana TEC, creemos en el poder transformador de la educación que debe abrir caminos concretos de progreso para las personas y responder con pertinencia a las necesidades del país y del sector productivo”. Detalló: “Este Semillero Comercial con Claro Colombia refleja nuestra apuesta por una formación flexible, experiencial y conectada con el mundo real, en la que los jóvenes aprenden haciendo, desarrollan competencias para el trabajo y encuentran una oportunidad para construir trayectorias de vida y carrera con sentido”.

Claro Colombia busca fortalecer la empleabilidad juvenil y contribuir a la formación de talento para sectores que demandan cada vez más personal calificado en servicio al cliente, ventas y tecnología.

¿Quiénes pueden postularse?