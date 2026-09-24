Claro destinó más de $80.000 millones para recuperar la estructura y servicios afectados por el terremoto

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto puso a prueba la capacidad de respuesta de las empresas que sostienen buena parte de la infraestructura crítica. Entre ellas estuvo Claro Colombia, que destinó más de $80.000 millones para recuperar infraestructura y servicios en las zonas afectadas. Así lo reveló Rodrigo de Gusmão Ribeiro, presidente de Claro Colombia, durante la apertura del la 2° edición del Claro Tech Summit 2026, que se realiza este 24 y 25 de septiembre en Cartagena. El ejecutivo explicó que la compañía activó desde el momento del sismo su sala de crisis y los protocolos de emergencia para evaluar los daños. En cuestión de horas, la empresa tenía un primer diagnóstico de la situación. Según De Gusmão, 681 estaciones base de Claro resultaron afectadas, equivalentes a cerca de 5% de las estaciones de la compañía. Los problemas estuvieron relacionados principalmente con las fallas en el suministro de energía y los daños en postes y cableado ocasionados por el movimiento telúrico. La compañía también identificó afectaciones para más de 2,1 millones de usuarios, entre ellos cerca de 1,8 millones de clientes prepago y más de 250.000 clientes corporativos. Uno de los principales riesgos era que las estaciones contaban con baterías capaces de mantener la operación durante unas cinco o seis horas, pero las interrupciones prolongadas del suministro eléctrico podían dejar sin servicio a las comunidades. Le puede interesar: MinTIC advierte riesgos para la competencia por operación entre Claro y Azteca: ¿qué pasa con la red de fibra óptica?

Plantas eléctricas y combustible para mantener la conectividad

FOTO CORTESÍA

Ante este escenario, Claro decidió adquirir 151 plantas eléctricas para llevar energía a las estaciones base afectadas y destinó 34.000 galones de combustible para mantenerlas operativas. Además, la compañía habilitó paquetes de prepago para cerca de 2 millones de colombianos ubicados en las zonas impactadas, con el objetivo de que pudieran mantener la comunicación con familiares y otras personas durante la emergencia. La recuperación también requirió desplegar nodos de fibra óptica y cableado provisional para reemplazar parte de la infraestructura que había resultado averiada. La velocidad de recuperación, según el balance presentado por el presidente de Claro Colombia, fue uno de los principales indicadores de la operación. Durante el primer día se había restablecido 75% del servicio; al tercer día la recuperación llegó a 80%, y una semana después alcanzó 99%. “Porque la conectividad en una emergencia deja de ser un servicio. Se convierte en un puente para las familias tener la tranquilidad de estar comunicadas”, señaló De Gusmão durante su intervención. El ejecutivo también destacó que la infraestructura de telecomunicaciones permitió mantener los canales de comunicación entre médicos y pacientes, comunidades y autoridades, además de apoyar la coordinación de las labores de atención. Le puede interesar: Claro activa plan de emergencia tras el sismo y trabaja para restablecer servicios en cinco departamentos

Claro también puso infraestructura al servicio de las ayudas

La respuesta de la compañía no se limitó a la recuperación de su red. Claro también participó en las labores de recolección y envío de ayudas humanitarias. De acuerdo con De Gusmão, la empresa trabajó junto con la campaña Colombia un solo corazón, liderada por la primera dama, Ana Lucía Pineda y habilitó su centro de eventos ViveClaro como punto de acopio para alimentos, medicamentos y otros elementos destinados a los damnificados. Desde allí, aseguró, se enviaron semanalmente más de 15 toneladas de alimentos hacia las zonas más afectadas. El presidente de Claro destacó que la respuesta a la emergencia involucró a múltiples sectores. Mencionó, entre otros, bancos que habilitaron oficinas móviles, hospitales que activaron planes de contingencia, colegios que adaptaron sus espacios para continuar las clases y empresas logísticas que modificaron sus rutas para llevar alimentos y otros productos. “La capacidad no se improvisa. La capacidad se construye durante años sin que nada lo vea”, afirmó. Para el ejecutivo, la emergencia dejó una lección que trasciende al terremoto: las compañías necesitan construir capacidad de respuesta antes de enfrentar una crisis, ya sea por un desastre natural, un ataque de ciberseguridad, una caída de sistemas o una interrupción de sus operaciones.

$17.000 millones de inversión en 30 años

El balance de la emergencia sirvió como punto de partida para que el presidente de Claro Colombia expusiera la estrategia tecnológica de la compañía. De Gusmão señaló que en sus 30 años de operación en Colombia, Claro ha invertido más de US$17.000 millones, recursos que, según explicó, se han concentrado en tres capacidades: conectividad, procesamiento e innovación, y protección. En conectividad, la compañía destacó el despliegue de su red móvil y de fibra óptica. El presidente de Claro recordó que la empresa fue el primer operador en instalar una antena 5G en Colombia y que actualmente su red de quinta generación está presente en más de 600 ciudades, con más de 7 millones de usuarios utilizando esta tecnología. También señaló que más de 70% del tráfico 5G del país pasa por la red de Claro, de acuerdo con las mediciones mencionadas por la compañía. A esto se suman tres cables submarinos, infraestructura de fibra óptica y una red que, según el ejecutivo, alcanza unos 150.000 kilómetros de fibra óptica para conectar diferentes ciudades del país. La empresa también anunció la habilitación de 7 millones de accesos adicionales para hogares y empresas, como parte de su expansión de infraestructura fija. Conozca también: Este es el centro de ciberseguridad de Claro ante ola de ataques en el país; lo presentó en Medellín

Centros de datos y la apuesta por inteligencia artificial

La segunda capacidad planteada por De Gusmão es la de procesamiento e innovación. El ejecutivo recordó que hace 15 años Claro comenzó a desarrollar infraestructura propia para procesamiento de datos y actualmente cuenta con dos centros de datos principales: Triara, en Bogotá, y Mega Center, en Medellín. Según el presidente de Claro Colombia, la infraestructura de la compañía representa cerca de 50% de la capacidad de procesamiento de datos instalada en Colombia. El objetivo hacia adelante es utilizar esa infraestructura para ofrecer servicios de nube e inteligencia artificial junto con los grandes proveedores tecnológicos, a los que De Gusmão definió como aliados para la próxima década. La compañía busca llevar estas capacidades a empresas de distintos sectores para aplicaciones relacionadas con eficiencia, productividad, automatización y experiencia del cliente. Puede leer: Esta es la nueva forma de comprar dólares digitales en Colombia desde la app de Claro

Ciberseguridad, el tercer frente

El tercer componente de la estrategia es la ciberseguridad. El presidente de Claro Colombia también aseguró que Claro gestiona actualmente más de 500.000 eventos de ciberseguridad al mes. Para atender esta demanda, la compañía opera su Security Operation Center (SOC), desde donde combina capacidades de seguridad defensiva y ofensiva, observabilidad y pruebas de seguridad para empresas. El planteamiento de Claro es integrar las tres capacidades: una red para conectar, centros de datos y servicios de nube para procesar información y desarrollar soluciones, y herramientas de ciberseguridad para proteger esa infraestructura. “Donde las empresas más nos necesitan, ahí estamos”, fue el mensaje con el que el presidente de Claro Colombia cerró su intervención en el Claro Tech Summit 2026. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: