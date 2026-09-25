“Hemos invertido más de US$17.000 millones en Colombia”: Rodrigo de Gusmão, presidente de Claro Colombia

Claro Colombia busca ampliar su negocio más allá de la conectividad móvil. La compañía anunció una alianza con Grupo Aval para lanzar Claro Pay, una billetera digital con la que pretende combinar sus servicios de conectividad, como recargas y paquetes prepago, con la infraestructura financiera y la experiencia de Grupo Aval en pagos y crédito.
La apuesta llega en un mercado en el que todavía una buena parte de las transacciones se realizan en efectivo y en el que las billeteras digitales se han convertido en uno de los principales canales para mover dinero desde el celular. Para Claro, además, existe una base potencial en sus propios usuarios: 70% de sus clientes móviles son prepago, según explicó Rodrigo de Gusmão Ribeiro, presidente de la compañía.
Pero la conversación con el ejecutivo también estuvo marcada por el terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto. La emergencia dejó cerca de 680 antenas de Claro afectadas y más de 2 millones de usuarios impactados, según el balance entregado por la empresa. La compañía destinó más de $80.000 millones a la recuperación de su infraestructura y aseguró que una semana después del sismo había restablecido 99% del servicio.
En diálogo con El Colombiano, De Gusmão también habló sobre el avance de la red 5G, la expansión de la fibra óptica, el uso de inteligencia artificial dentro de Claro, la ciberseguridad y las inversiones que la compañía proyecta mantener en Colombia.
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