Estas son las ciudades del futuro en construcción

Algunos de los millonarios más poderosos del mundo están trabajando en ambiciosos proyectos para construir comunidades o, incluso, ciudades completas. Una que otra promete ser la ciudad del futuro, como si fuera sacada de una película de Ridley Scott (Blade runner) o de Luc Besson (El quinto elemento).
En ciertos casos, estas construcciones han sido catalogadas como megaproyectos que marcarán un antes y un después. Otros consideran que son solo un capricho más de los billonarios, lo ciertos que es las inversiones en algunos casos alcanzan a ser hasta de billones de dólares y ya están en progreso.
Uno de los más ambiciosos es The Line, en Arabia Saudita. Anunciado en enero de 2021, la construcción comenzó en noviembre de 2022, con la primera fase de 2,4 kilómetros prevista para 2030. La completitud total podría tardar hasta 2045, e incluso algunos sugieren que podría extenderse hasta 2080.