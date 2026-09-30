¿La luna de miel duró poco? Gremios y Gobierno De la Espriella ya acumulan varios choques

Con optimismo escribía Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), en el editorial de la Revista Nacional de Agricultura correspondiente a julio. Allí señalaba que, con la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia terminarían los ataques contra los gremios, algunos de sus dirigentes y, en general, contra el empresariado, sectores que, según su apreciación, fueron estigmatizados durante el gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, transcurridos casi dos meses de la nueva administración, varios episodios pusieron sobre la mesa las tensiones entre el Gobierno y algunos gremios empresariales y agropecuarios. En el inventario aparecen las diferencias alrededor de Bruce Mac Master, presidente de la Andi; el retiro de Carolina Soto de la presidencia ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), horas después de haber sido designada; el malestar de Fedearroz con el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, y, más recientemente, las diferencias entre Fedegán, el Ministerio de Agricultura y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) por las cifras sobre las pérdidas de los ganaderos asociadas al fenómeno de El Niño. Cabe recordar que estas diferentes no son exclusivas con este gobierno, ya pasó con otros. Por ejemplo, en el cuatrienio de Petro, estuvo marcada por desacuerdos sobre reformas tributaria, laboral y de salud, transición energética y regulación con la Andi, Fenalco, Acolgen, Asobancaria, ACP y otros. Uno de los mayores focos de conflicto fue la Federación Nacional de Cafeteros, con choques por la elección de su gerente, Germán Bahamón, y el manejo del Fondo Nacional del Café.Un informe de Colombia Risk Analysis señaló que los gremios asumieron un papel más crítico y político frente al pasado gobierno. Puede leer: “Es una campaña sistemática y mal intencionada”: Bruce Mac Master rompe su silencio sobre ataques a la Andi

Tensión alrededor de la Andi

Uno de los primeros episodios ocurrió durante el congreso anual de la Andi, una semana después de la posesión presidencial. La ausencia del presidente De la Espriella y de sus ministros fue explicada por el terremoto del 10 de agosto, cuya magnitud llevó al Gobierno a concentrar sus esfuerzos en la atención de la emergencia. También llamó la atención la ausencia del presidente de la Andi en actividades organizadas por la Presidencia para anunciar donaciones y aportes de grandes empresarios a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, entre ellas Valle, el Eje Cafetero y Chocó. Tras varias semanas de silencio, Mac Master defendió la organización poniéndola por encima de las personas que ocupan sus cargos directivos, tras un supuesto veto del Gobierno. En medio de esta situación, Bedoya insistió en la importancia de la autonomía de las organizaciones privadas. Recordó que el artículo 39 de la Constitución establece que “los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado”.

La reversa en la CCI

En la CCI, el nombramiento de Carolina Soto como presidenta ejecutiva duró pocas horas. Un mensaje publicado en X por Carolina Gómez, entonces vocera designada del Gobierno, elevó la tensión alrededor de la decisión de la CCI. Después de ese episodio, Soto decidió no asumir el cargo. En una comunicación dirigida a la junta directiva señaló: “Ante la oposición que generó mi nombramiento como presidenta ejecutiva de la CCI, he decidido declinar el ofrecimiento hecho por ustedes”. Luego, en una nueva reunión de la junta directiva, la CCI eligió a la economista Tatyana Orozco como nueva presidenta. El exministro Juan Camilo Restrepo calificó el episodio como una señal de “intemperancia” del Gobierno y sostuvo que el Ejecutivo “no debe ni puede interferir en la vida interna de los gremios privados”. Conozca aquí: Caso Carolina Soto en la CCI revela tira y afloje entre Gobierno y gremios

Diferencias con los arroceros

La semana pasada trascendió el malestar del presidente de la junta directiva de Fedearroz, César Augusto Saavedra, con el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond. Según el dirigente gremial, el jefe de la cartera agropecuaria cuestionó a Fedearroz durante intervenciones ante productores de los Llanos y de la costa Caribe. Pese a las diferencias, Saavedra expresó que “sabemos que necesitamos al ministro” y planteó que, con un presidente como Abelardo de la Espriella, un gremio unido como Fedearroz y “un ministro que se ponga la camiseta de los arroceros”, existe un amplio margen para trabajar.

Críticas a cifras ganaderas

Más recientemente, las diferencias se trasladaron al sector ganadero, con un cruce entre Fedegán, el Ministerio de Agricultura y el ICA por las cifras relacionadas con los efectos del fenómeno de El Niño. En su informe, Fedegán señala que entre el 1 de junio y el 21 de septiembre murieron 19.030 animales, valorados en $52.238 millones. También contabiliza 511.604 semovientes desplazados y 3,4 millones de hectáreas afectadas por el verano. El Ministerio de Agricultura, sin embargo, sostiene que las cifras divulgadas públicamente sobre mortalidad de bovinos y pérdidas económicas no cuentan con sustento técnico ni estadístico suficiente. En la misma línea, el ICA informó el domingo anterior que no encontró evidencia en sus registros oficiales que permita validar las cifras de bovinos muertos y movilizados atribuidas al fenómeno de El Niño durante los últimos tres meses. “Dimensionar una emergencia o adoptar decisiones públicas requiere información debidamente comprobada”, dijo el ICA. Siga leyendo: Gobierno y Fedegán chocan por cifras de El Niño

El escenario para los gremios

La expectativa expresada por Bedoya en julio, sobre un cambio en la relación entre el Ejecutivo y el sector privado frente al gobierno pasado, enfrenta ahora un escenario más complejo. La discusión no solo involucra las diferencias particulares entre funcionarios y dirigentes gremiales. También pone sobre el debate público el alcance de la autonomía de las organizaciones privadas, la relación institucional entre el Gobierno y los sectores productivos y la necesidad de contar con información verificable para sustentar decisiones públicas. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas