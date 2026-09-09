China da el “sorpasso” al carbón: energía solar ya es la mayor fuente de capacidad instalada con 1.286 GW

China acaba de marcar un nuevo hito en su transición energética. Por primera vez, la capacidad solar instalada en el país superó a la del carbón, una señal del acelerado crecimiento de las energías renovables en la segunda economía del mundo y uno de los mayores consumidores de electricidad del planeta.
Los datos oficiales de la Administración Nacional de Energía de China muestran que, al cierre de julio, el país alcanzó 1.286 millones de kilovatios (1.286 GW) de capacidad fotovoltaica instalada, frente a 1.285 millones de kilovatios (1.285 GW) correspondientes a las centrales eléctricas de carbón.
El cambio no significa que el carbón haya dejado de ser una pieza fundamental del sistema eléctrico chino. De hecho, las plantas térmicas continúan teniendo un papel relevante para garantizar el suministro cuando la generación solar y eólica no está disponible. Sin embargo, el dato evidencia la velocidad con la que China está ampliando su infraestructura renovable.
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