China da el “sorpasso” al carbón: energía solar ya es la mayor fuente de capacidad instalada con 1.286 GW

China acaba de marcar un nuevo hito en su transición energética. Por primera vez, la capacidad solar instalada en el país superó a la del carbón, una señal del acelerado crecimiento de las energías renovables en la segunda economía del mundo y uno de los mayores consumidores de electricidad del planeta. Los datos oficiales de la Administración Nacional de Energía de China muestran que, al cierre de julio, el país alcanzó 1.286 millones de kilovatios (1.286 GW) de capacidad fotovoltaica instalada, frente a 1.285 millones de kilovatios (1.285 GW) correspondientes a las centrales eléctricas de carbón. El cambio no significa que el carbón haya dejado de ser una pieza fundamental del sistema eléctrico chino. De hecho, las plantas térmicas continúan teniendo un papel relevante para garantizar el suministro cuando la generación solar y eólica no está disponible. Sin embargo, el dato evidencia la velocidad con la que China está ampliando su infraestructura renovable. Le puede interesar: Otro reto de Medellín: ¿del Valle del Software al Valle de la Energía?

La energía solar supera al carbón en capacidad instalada

El crecimiento de la energía solar en China ha sido especialmente acelerado durante los últimos años. Solo en los primeros siete meses del año, la energía fotovoltaica representó más del 40% de toda la nueva capacidad de generación eléctrica incorporada al sistema. Con los 1.286 GW instalados, China cuenta ahora con una capacidad solar superior a la de su gigantesco parque de generación a carbón. El avance también se refleja en la generación efectiva. Entre enero y julio, la producción de electricidad solar llegó a 802.400 millones de kilovatios-hora, un aumento de 15,5% frente al mismo periodo del año anterior. La energía solar ya representa alrededor del 13% de la electricidad generada en el país, mientras que la participación de las fuentes fósiles continúa perdiendo terreno dentro del crecimiento de la generación. Entre enero y junio, las energías renovables en conjunto aportaron 41,2% de la generación eléctrica total, con la energía eólica y solar representando cerca de una cuarta parte del suministro. Además, la generación no fósil explicó 70,7% del crecimiento incremental de la producción eléctrica durante el primer semestre. Lea más: Startup paisa Erco Energía levanta US$129 millones para acelerar la energía solar

Tener más paneles no significa generar más electricidad

El nuevo récord requiere una precisión importante. Que China tenga más capacidad solar instalada que capacidad de carbón no quiere decir que la energía solar haya desplazado al carbón como principal fuente de generación eléctrica. La diferencia está en la forma en que funcionan ambas tecnologías. Una central de carbón puede producir electricidad durante buena parte del día de manera continua, mientras que los paneles solares únicamente generan cuando existe radiación suficiente. La producción también depende de factores meteorológicos y de la ubicación de las instalaciones. Por eso, mientras las plantas de carbón pueden alcanzar factores de carga cercanos al 50%, el factor de capacidad de la energía solar se sitúa alrededor del 14%. En otras palabras, China puede tener una enorme cantidad de potencia solar instalada y, al mismo tiempo, seguir necesitando sus centrales térmicas para responder durante la noche, en periodos de baja radiación o cuando las condiciones del sistema lo requieran.

El carbón cambia de papel dentro del sistema eléctrico

Esta transformación está modificando incluso la función de las centrales térmicas. Durante décadas, las plantas de carbón fueron una de las principales fuentes de generación continua de China. Ahora, con el crecimiento acelerado de la energía solar y eólica, algunas de estas instalaciones adquieren mayor importancia como respaldo y fuente de flexibilidad para la red. El desafío consiste en conseguir que una matriz con cada vez más generación variable pueda mantener la estabilidad del sistema. Para ello, China está ampliando simultáneamente su infraestructura de transmisión, almacenamiento y generación renovable, mientras mantiene capacidad térmica suficiente para responder a los momentos de mayor demanda o menor disponibilidad de las fuentes renovables. El cambio, por tanto, no consiste simplemente en cerrar centrales de carbón y construir parques solares. Se trata de transformar la arquitectura completa del sistema eléctrico. Conozca también: Las cuentas que no cuadran en el ‘boom’ de la energía solar que deja el Gobierno Petro

China acelera su apuesta por las renovables

El avance solar forma parte de una estrategia energética de mayor alcance. China busca continuar ampliando la generación renovable durante los próximos años y aprovechar su enorme capacidad industrial para fabricar e instalar paneles solares, turbinas eólicas, baterías y vehículos eléctricos. El 15.º Plan Quinquenal para el Desarrollo de las Energías Renovables plantea que para 2030 la generación anual de fuentes renovables llegue a aproximadamente 6 billones de kWh, mientras que la generación conjunta de energía eólica y solar supere los 4 billones de kWh. El plan también incorpora un objetivo adicional: mejorar la capacidad de las energías renovables para ofrecer un suministro eléctrico confiable, un punto clave a medida que aumenta su participación en la matriz. El crecimiento de la energía solar no ocurre de manera aislada. China también lidera buena parte de la cadena industrial asociada a la transición energética, desde la fabricación de paneles fotovoltaicos y baterías hasta los vehículos eléctricos. Esto convierte el cambio de su matriz energética en un fenómeno que va más allá de la generación de electricidad. El país está utilizando la expansión de las renovables para reforzar una industria estratégica y reducir progresivamente su dependencia de los combustibles fósiles. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: