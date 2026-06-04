Ni TikTok ni Instagram: ChatGPT alcanzó los 1.000 millones de usuarios en tiempo récord

ChatGPT acaba de marcar un antes y un después en la industria tecnológica. La plataforma de inteligencia artificial desarrollada por OpenAI alcanzó en mayo de 2026 los 1.000 millones de usuarios activos mensuales, convirtiéndose en la aplicación de consumo masivo más rápida de la historia en llegar a esa cifra.
El récord fue confirmado por la firma especializada Sensor Tower y reportado por medios internacionales entre el 3 y el 4 de junio de 2026. El dato refleja la velocidad con la que la inteligencia artificial generativa se ha integrado en la vida cotidiana de millones de personas alrededor del mundo.
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La plataforma logró alcanzar este nivel de adopción apenas tres años después de su lanzamiento en 2022, una marca que supera ampliamente a otras aplicaciones tecnológicas que definieron generaciones enteras de usuarios.