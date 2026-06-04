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Ni TikTok ni Instagram: ChatGPT alcanzó los 1.000 millones de usuarios en tiempo récord

La inteligencia artificial alcanzó un nuevo hito global: ChatGPT llegó a 1.000 millones de usuarios mensuales en solo tres años desde lanzamiento.

  • La rápida adopción de ChatGPT supera los tiempos de crecimiento registrados por plataformas como TikTok, Instagram, YouTube y Google Maps. FOTO GETTY.
    La rápida adopción de ChatGPT supera los tiempos de crecimiento registrados por plataformas como TikTok, Instagram, YouTube y Google Maps. FOTO GETTY.
El Colombiano
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hace 3 horas
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ChatGPT acaba de marcar un antes y un después en la industria tecnológica. La plataforma de inteligencia artificial desarrollada por OpenAI alcanzó en mayo de 2026 los 1.000 millones de usuarios activos mensuales, convirtiéndose en la aplicación de consumo masivo más rápida de la historia en llegar a esa cifra.

El récord fue confirmado por la firma especializada Sensor Tower y reportado por medios internacionales entre el 3 y el 4 de junio de 2026. El dato refleja la velocidad con la que la inteligencia artificial generativa se ha integrado en la vida cotidiana de millones de personas alrededor del mundo.

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La plataforma logró alcanzar este nivel de adopción apenas tres años después de su lanzamiento en 2022, una marca que supera ampliamente a otras aplicaciones tecnológicas que definieron generaciones enteras de usuarios.

¿Cuánto tardaron Instagram, TikTok y otras plataformas en llegar a 1.000 millones?

La magnitud del récord se aprecia al compararlo con otras aplicaciones de alcance global. Mientras ChatGPT necesitó aproximadamente tres años para llegar a 1.000 millones de usuarios activos mensuales, TikTok tardó cerca de cinco años en alcanzar el mismo nivel de adopción. Instagram, por su parte, requirió alrededor de ocho años.

Otras plataformas ampliamente utilizadas como Google Maps, YouTube y Messenger también necesitaron entre cinco y ocho años para alcanzar una escala similar de usuarios.

La diferencia evidencia una velocidad de crecimiento sin precedentes para una aplicación orientada al consumidor final, impulsada por el interés global en la inteligencia artificial y sus múltiples aplicaciones.

¿Por qué este hito es importante para la economía digital?

El crecimiento de ChatGPT refleja una transformación más amplia en la forma como las personas interactúan con la tecnología.

Lo que inicialmente fue visto como una herramienta especializada para entusiastas de la inteligencia artificial se ha convertido en una infraestructura digital de uso cotidiano. Actualmente millones de personas la utilizan para trabajar, estudiar, programar, generar ideas, investigar, redactar documentos y resolver tareas diarias.

La rapidez de su expansión también muestra cómo las nuevas tecnologías pueden alcanzar niveles masivos de adopción en tiempos cada vez más cortos, impulsadas por la conectividad global y la facilidad de acceso desde dispositivos móviles y computadores.

¿Qué impacto tiene para OpenAI y la industria de la inteligencia artificial?

El récord llega en un momento clave para la industria tecnológica. OpenAI avanza en su estrategia de crecimiento mientras se prepara para una eventual oferta pública inicial (OPI), un proceso que podría convertir a la compañía en una de las empresas tecnológicas más valiosas del mercado.

Al mismo tiempo, otras firmas del sector también buscan aprovechar el auge de la inteligencia artificial. Entre ellas se encuentra Anthropic, que ya inició el proceso para cotizar en bolsa.

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Para los analistas, la velocidad de adopción de ChatGPT recuerda fenómenos tecnológicos que transformaron la economía mundial, como la expansión de Internet durante la década de 1990 o la masificación de los teléfonos inteligentes en los años 2000. Sin embargo, el crecimiento de la inteligencia artificial está ocurriendo a un ritmo aún más acelerado.

El hito alcanzado por ChatGPT confirma que la inteligencia artificial dejó de ser una tecnología emergente para convertirse en una herramienta de uso masivo con impacto directo en la productividad, la educación, los negocios y la vida cotidiana de millones de personas en todo el mundo.

Entérese: OpenAI busca nuevas fuentes de ingresos y abre la puerta a la publicidad en ChatGPT

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