Ni TikTok ni Instagram: ChatGPT alcanzó los 1.000 millones de usuarios en tiempo récord

ChatGPT acaba de marcar un antes y un después en la industria tecnológica. La plataforma de inteligencia artificial desarrollada por OpenAI alcanzó en mayo de 2026 los 1.000 millones de usuarios activos mensuales, convirtiéndose en la aplicación de consumo masivo más rápida de la historia en llegar a esa cifra. El récord fue confirmado por la firma especializada Sensor Tower y reportado por medios internacionales entre el 3 y el 4 de junio de 2026. El dato refleja la velocidad con la que la inteligencia artificial generativa se ha integrado en la vida cotidiana de millones de personas alrededor del mundo. Le puede gustar: Trump amenaza con nuevos aranceles a Colombia y 53 países más: estos son los detalles La plataforma logró alcanzar este nivel de adopción apenas tres años después de su lanzamiento en 2022, una marca que supera ampliamente a otras aplicaciones tecnológicas que definieron generaciones enteras de usuarios.

¿Cuánto tardaron Instagram, TikTok y otras plataformas en llegar a 1.000 millones?

La magnitud del récord se aprecia al compararlo con otras aplicaciones de alcance global. Mientras ChatGPT necesitó aproximadamente tres años para llegar a 1.000 millones de usuarios activos mensuales, TikTok tardó cerca de cinco años en alcanzar el mismo nivel de adopción. Instagram, por su parte, requirió alrededor de ocho años. Otras plataformas ampliamente utilizadas como Google Maps, YouTube y Messenger también necesitaron entre cinco y ocho años para alcanzar una escala similar de usuarios. La diferencia evidencia una velocidad de crecimiento sin precedentes para una aplicación orientada al consumidor final, impulsada por el interés global en la inteligencia artificial y sus múltiples aplicaciones.

¿Por qué este hito es importante para la economía digital?

El crecimiento de ChatGPT refleja una transformación más amplia en la forma como las personas interactúan con la tecnología. Lo que inicialmente fue visto como una herramienta especializada para entusiastas de la inteligencia artificial se ha convertido en una infraestructura digital de uso cotidiano. Actualmente millones de personas la utilizan para trabajar, estudiar, programar, generar ideas, investigar, redactar documentos y resolver tareas diarias.

La rapidez de su expansión también muestra cómo las nuevas tecnologías pueden alcanzar niveles masivos de adopción en tiempos cada vez más cortos, impulsadas por la conectividad global y la facilidad de acceso desde dispositivos móviles y computadores.

¿Qué impacto tiene para OpenAI y la industria de la inteligencia artificial?

El récord llega en un momento clave para la industria tecnológica. OpenAI avanza en su estrategia de crecimiento mientras se prepara para una eventual oferta pública inicial (OPI), un proceso que podría convertir a la compañía en una de las empresas tecnológicas más valiosas del mercado.