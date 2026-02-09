¿Cuándo consignan las cesantías? Estas son las fechas clave y condiciones para retirarlas

En un mercado laboral donde más de la mitad de los trabajadores vive en la informalidad, las cesantías siguen siendo uno de los pocos mecanismos de ahorro forzoso que protegen al empleo formal.
Estas no solo funcionan como un seguro frente a la pérdida del trabajo, sino también como una herramienta regulada para financiar vivienda y educación.
En 2026, este derecho laboral vuelve a estar en el centro de la conversación por un detalle: el cambio en la fecha efectiva de consignación, derivado del calendario.
