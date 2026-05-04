Lo que nadie vio del apoteósico show de Shakira en Brasil: salud de su padre habría sido motivo del retraso

La estrella del pop mundial nacida en Colombia, Shakira, rompió récords con su multitudinario show en las playas de Copacabana, Río de Janeiro, Brasil, en donde deleitó a su público durante dos horas con todos sus éxitos. Sin embargo, en medio del concierto, la barranquillera estaba viviendo un drama interno. La artista colombiana no defraudó ante los casi tres millones que se colmaron en las playas brasileñas. En el marco de la gira Las Mujeres ya no Lloran Tour, cantó temas de su último álbum y de trabajos anteriores, además de compartir escenario con estrellas locales como los hermanos Caetano Veloso y Maria Bethania, y la estrella pop brasilera Anitta, con quien recientemente estrenó una colaboración. Lea también: “¡Hizo historia!”: Bajo la luna llena, Shakira deleitó a 2 millones de personas en la playa de Río

Pero antes de salir a tarima, Shakira estaba despertando críticas debido a que su salida al escenario fue a las ya pasadas 11:00 p. m., algo más de la hora a la que estaba proyectado el inicio de su espectáculo.

Según han reportado varios medios especializados de farándula, durante el sábado, el padre de la cantante, William Mebarak, se encontraba en una unidad de cuidados intensivos, generado una preocupación en Shakira por su estado de salud.

William Mebarak: ¿Qué se sabe sobre su estado de salud?

De acuerdo con el medio Correio Braziliense, “el padre de la cantante enfermó y ella fue informada poco antes de subir al escenario”, así lo relató en su crónica del concierto, mencionando una fuente del equipo organizador del evento. “La artista pidió tiempo para recuperarse y no actuó a la hora prevista”, especificó el portal brasilero.

El señor Mebarak, de 94 años, sufrió ese sábado, día del concierto, una isquemia, condición relacionada con la disminución del flujo sanguíneo en una parte del cuerpo, según confirmó la revista ¡Hola!, quien también informó que al día siguiente salió de donde estaba hospitalizado. La barranquillera, tal como relató el medio brasilero mencionado anteriormente, salió a Miami, donde reside, una vez terminó el show. No se pierda: “Tuve que reinventarme”: Shakira reflexiona sobre soledad y resiliencia antes de su histórico concierto en Copacabana

El dramático momento que vivió la barranquillera no se evidenció en la tarima, donde generó aplausos y halagos inclusive del alcalde de la ciudad brasilera, sin embargo, algo habría dejado ver en su reflexión publicada luego del show.

“Éramos aproximadamente 2,5 millones de personas reunidas allí, y juntos pudimos reconocer el poder de la música en todos nosotros”, escribió Shakira en su cuenta de Instagram. “Aunque el día fue difícil para muchos de nosotros, celebramos la vida como es, con sus altibajos e imperfecciones”, aludió la barranquillera.

El padre de la cantante ha superado varios quebrantos de salud, siendo el último hace aproximadamente dos años, donde estuvo hospitalizado en la Clínica Iberoamericana de Barranquilla por una neumonía. Siga leyendo: Se conoce estado de salud del papá de Shakira tras ser hospitalizado Bloque de preguntas y respuestas