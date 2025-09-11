Celsia busca socio en Perú para invertir US$1.200 millones

Celsia, en su rol de gestor de activos en el sector eléctrico, adelanta una estrategia de expansión en Perú que tiene dos movimientos claves. La empresa de energía de Grupo Argos explicó en un comunicado que, por una parte, avanza en la vinculación de inversionistas con el propósito de desarrollar un portafolio de proyectos de energía por más de US$1.200 millones en activos de energía renovable. Y paralelamente, como parte de esta propuesta de inversión, presentó la plataforma de energía renovable Celaris Energy, que ofrece al mercado empresarial peruano una propuesta diferencial para la comercialización de energía 100% renovable no convencional. “La plataforma cuenta con la energía a partir de tecnologías limpias —eólica y solar— y busca especialmente atender el mercado de clientes industriales que requieren servicios energéticos eficientes, sostenibles y competitivos”, explicó la compañía. La directora de la nueva plataforma en el Perú, María del Pilar Matto, destacó que la propuesta de valor de Celaris Energy se basa en ofrecer un servicio ágil, flexible y adaptado a las necesidades de cada cliente, gestionando los procesos de manera proactiva. “Hemos diseñado un modelo de gestión basado en la innovación, el cual nos permite asumir con determinación el compromiso de impulsar la transición energética del Perú con energía no convencional. Cada paso que damos está guiado por un propósito mayor: el bienestar de quienes forman parte de esta transformación y la conservación o el cuidado del entorno que compartimos”, afirmó Matto. Además, sostuvo que los clientes de Celaris Energy cuentan con la garantía de estar contribuyendo activamente al cuidado del medio ambiente y con la alternativa de certificarse a través del prestigioso sello International Renewable Energy Certificate (IREC). Este reconocimiento asegura la trazabilidad de los consumos energéticos, confirmando que provienen de fuentes 100% renovables no convencionales, eólica y solar, desarrolladas bajo los más altos estándares de sostenibilidad. Según se indicó, el equipo de Celaris Energy, cuenta con amplia experiencia en el sector, y un conocimiento técnico detallado del mercado de energía en el Perú. Así, con este talento local y con el respaldo de Celsia, la nueva plataforma tiene todo lo necesario para operar con responsabilidad, eficiencia y compromiso ambiental, contribuyendo de manera decisiva a la transformación energética del Perú. Por su parte, Ricardo Sierra, líder de Celsia comentó: “desde nuestro negocio de gestión de activos, estamos avanzando en la creación de una compañía de inversión para el desarrollo de un portafolio de proyectos renovables que espera alcanzar en 2028 los 1,2 gigavatios. Hemos encontrado que Perú es un país con condiciones favorables para la inversión, estabilidad macroeconómica, recursos naturales atractivos para el desarrollo de proyectos de energía renovables, además de remuneración en dólares”. Resaltó que este, además, es un avance clave dentro de la estrategia EnergizarC, diseñada para que el mercado tenga una mirada más profunda sobre el valor fundamental de Celsia, y que tiene como una de sus iniciativas la atracción de capital. A través de esta compañía que se está impulsando se proyecta una inversión de más de US$1.200 millones para la implementación de centrales de generación eléctrica con tecnología eólica y solar, distribuidas estratégicamente en diversas regiones del territorio nacional peruano. Esta iniciativa permitirá alcanzar una capacidad instalada de aproximadamente 1,2 gigavatios al año 2028. Asimismo, ya se encuentra en pleno proceso de construcción el parque eólico Caravelí, ubicado en el distrito de Lomas, región Arequipa, el cual entrará en operación durante 2026. Con una potencia instalada de 218 megavatios, distribuida en 37 aerogeneradores de avanzada tecnología, este proyecto permitirá generar más de 600 gigavatios-hora de energía limpia al año. Actualmente, las operaciones de Celaris Energy cuentan con el respaldo de la central hidroeléctrica Manta, ubicada en el corazón del departamento de Áncash. Con una potencia de 20 megavatios, esta planta representa una fuente confiable, eficiente y 100% renovable, que se suma a los demás activos para fortalecer una matriz energética más sostenible para el Perú.