¿Obligado a pagar de más en la Catedral de Sal? Investigan a su administrador por casos de “ventas atadas”

La empresa que administra la Catedral de Sal de Zipaquirá (Sociedad Catedral de Sal S.A.) será investigada por una presunta práctica anticompetitiva de ventas atadas. Eso, tras hallarse indicios de que se obliga a los turistas a comprar “pasaportes” con servicios adicionales en lugar de permitir la adquisición individual de la entrada, limitando así la libre elección y generando posibles sobrecostos.
Así lo explicó en un comunicado la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). La entidad busca establecer si el acceso al templo se está condicionando a la compra de paquetes que incluyen servicios adicionales, lo que impediría a los visitantes adquirir únicamente la entrada al complejo.