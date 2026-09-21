Una Toyota de $500 millones y millonarios “préstamos”: las nuevas pistas contra Manel Grau

Los clientes del catalán Manel Grau le habrían prestado cerca de $5.000 millones, entregados directamente y a través de terceros, según una denuncia que llegó a la Fiscalía y que también incluye la entrega de una camioneta Toyota Sequoia valorada en $500 millones. La noticia fue revelada por la Unidad Investigativa de El Tiempo. Según este medio, la denuncia fue presentada por el penalista Carlos Soler, quien aseguró que sus clientes entregaron el dinero con la promesa de recibir posteriormente créditos con importantes beneficios. Pero el caso tiene un elemento que genera especial atención: según la versión que se atribuye a Grau, la camioneta habría sido solicitada por Ricardo Roa Barragán, quien entonces era presidente de Ecopetrol, para ser blindada. Además, existe la sospecha planteada en la denuncia de que los recursos entregados al catalán no correspondían precisamente a un simple préstamo.

Los favores

En entrevista con El Tiempo, Soler, penalista que radicó la denuncia contra Grau y entregó videos y audios a la Fiscalía, aseguró que a promesa era que los clientes de Grau recibirían posteriormente créditos que les representarían importantes beneficios económicos. Soler también manifestó que Grau les dijo a sus clientes que les pagaría mediante negocios que salieran de Ecopetrol, debido al manejo que, según la denuncia, tenía dentro de la petrolera y en dos de sus filiales: Cenit e ISA. A los negocios denunciados se suma una camioneta valorada en $500 millones, que habría sido entregada al catalán con un traspaso abierto. La versión que se atribuye a Grau sostiene que el vehículo era necesario para Roa y que, como ya se mencionó, sería sometido a un proceso de blindaje. Entérese: Veedurías denuncian a los catalanes Xavier Vendrell y Manuel Grau de mover contratos y nombramientos en Ecopetrol Documentos que están en poder de la Fiscalía señalan que se trataba de una Toyota Sequoia modelo 2024, de color blanco y con sistema híbrido, importada el 2 de mayo de 2024 por Croma Medical IPS SAS. La empresa fue constituida en 2021 por Sulay Gutiérrez Molina, con una participación del 55 por ciento; Melisa Franco Pachón, con el 20 por ciento, y Hernán Alberto Silva Doncel, con el 25 por ciento. Actualmente, según la investigación, aparecen como accionistas Gutiérrez Molina y Juan Mejía Gutiérrez, a quien Silva cedió parte de sus acciones.

¿Qué relación tiene Croma Medical con Air-e?

Hernán Alberto Silva Doncel fue gerente de compras de la empresa de energía Air-e durante el periodo en que Edwin Palma fue designado como agente interventor por el Gobierno Petro. Además, Silva aparece mencionado en una indagación relacionada con un contrato para el suministro de materiales y equipos en Air-e. En agosto de 2025, la revista Semana publicó un correo atribuido a Silva Doncel en el que solicitaba invitar a cotizar a tres empresas que, según señaló, estaban registradas como proveedoras de Air-e. Le puede gustar: “Ella sola se desprestigiaba”: embajador habla de la vida ‘loca’ de Verónica Alcocer en Estocolmo La comunicación estaba fechada el 6 de febrero de 2025 y dirigida a un hombre identificado como Javier Alberto López. En ella se mencionaba a Macro Integral Soluciones SAS y al consorcio Suministros Eléctricos de Colombia (SEC), conformado por las tres compañías invitadas a cotizar. En una de esas empresas también aparece un allegado a Gutiérrez Molina, pareja del exgerente de compras de Air-e.

La negación de todo

EL TIEMPO consultó a Sulay Gutiérrez Molina, accionista de Croma Medical SAS, sobre el préstamo realizado a Manel Grau. Gutiérrez Molina confirmó que es pareja del exjefe de compras de Air-e y afirmó: “Los temas del préstamo y de la camioneta los está manejando nuestro abogado. Hasta el momento, las autoridades no nos han dicho nada”.

Al ser consultada sobre la aparición de su pareja en una invitación a cotizar a una compañía en la que tenía intereses, respondió: “No sé nada. Ya se le dieron las explicaciones a las autoridades y ya se hizo la aclaración de ese tema ante los entes de control”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. También negó que un contrato millonario de Air-e estuviera relacionado con el préstamo y la camioneta entregados al catalán. El contrato, según la información suministrada, alcanzó pagos por $14.000 millones. Frente a la versión de que esos recursos correspondían al pago por el préstamo y la camioneta, Gutiérrez Molina afirmó: “Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Esa versión es falsa”.

Los Verónicos en acción

El caso de Manel Grau se suma a otra pieza que aparece en el rastreo de varios actos de corrupción relacionados con Ecopetrol, la campaña Petro Presidente 2022-2026 y una de las empresas intervenidas durante ese gobierno. Se trata de ‘Los Verónicos’, un grupo de cuatro personas que aseguraban ser emisarios de la entonces primera dama Verónica Alcocer. Según El Tiempo, estas personas terminaron siendo identificadas en la Casa de Nariño y habrían funcionado como un eslabón entre alias ‘Papá Pitufo’, la campaña Petro, Ecopetrol y movimientos relacionados con empresarios de las esmeraldas. Uno de los mencionados, quien trabajó en la campaña en el capítulo de testigos electorales, negó a El Tiempo conocer el término ‘Los Verónicos’ y afirmó: “Nunca había oído el termino ‘Los Verónicos’”. Consulte: “Verónica tiene de testaferros a varios primos. Es una banda de criminales”: Eva Ferrer, amiga de Alcocer, habla de supuesta red de corrupción

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