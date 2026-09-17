Carlos Suárez, el amigo de De la Espriella, es el nuevo presidente de la junta de Ecopetrol

Carlos Suárez, abogado, consultor político y fundador de la consultora Estrategia y Poder, asumió la presidencia de la junta directiva de Ecopetrol, la empresa más grande del país. Suárez es amigo personal del presidente Abelardo de la Espriella y fue su estratega durante la campaña presidencial de 2026. Ahora reemplaza en la presidencia de la junta a Luis Felipe Henao, quien seguirá en el gobierno corporativo. Henao confirmó el cambio a través de su cuenta de X y agradeció al presidente Abelardo de la Espriella por la confianza durante lo que calificó como una presidencia de transición de Ecopetrol. Entérese: Robledo alerta por rumbo de Ecopetrol con De la Espriella: “No es raro que la vuelvan transnacional” “Agradezco al Presidente de la República @ABDELAESPRIELLA la confianza en esta presidencia de transición de Ecopetrol. Doy la bienvenida a la nueva Junta Directiva y, con ella, a @carlossuarezr y a Claudia Lafaurie”, escribió Henao. En el mismo mensaje señaló que los nuevos integrantes tendrán como tareas “recobrar el gobierno corporativo, luchar contra la corrupción, evitar un apagón y volver a la exploración”.

La controversia

La llegada de Suárez a la presidencia de la junta ha generado cuestionamientos entre sus críticos debido a su cercanía personal con el mandatario. Estos sectores consideran que la designación de otro amigo personal de un presidente para encabezar la junta de Ecopetrol podría repetir una situación que generó controversia durante la administración anterior. En ese periodo, Gustavo Petro designó a su amigo Ricardo Roa para dirigir la petrolera estatal. Posteriormente, ese nombramiento quedó rodeado de múltiples investigaciones judiciales.

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¿Cuál ha sido la trayectoria profesional de Carlos Suárez?

Buena parte de la trayectoria de Suárez se ha desarrollado en áreas relacionadas con la comunicación estratégica, el manejo de crisis, el marketing político y la construcción de imagen pública. Según El Tiempo, Suárez tiene una especialización en control fiscal y varios años de experiencia en la asesoría a gobernantes y en la construcción de estrategias de comunicación política.

Suárez nació en Bogotá, aunque se define a sí mismo como un “cachaco arrepentido”. Su historia personal, de acuerdo con la información suministrada, estuvo marcada por distintas etapas en tres regiones del país. Pasó su niñez con su abuela materna, una mujer de campo que le enseñó a hablar mediante refranes. Según el relato sobre su vida, todavía utiliza esos dichos cuando quiere cerrar una discusión.

Durante su adolescencia vivió en Pamplona, Norte de Santander, donde permaneció como interno en el Seminario Menor. Su madre había migrado a Venezuela en busca de “una mejor vida”, por lo que el internado se convirtió en el arreglo familiar de ese momento. Lea también: ¿Quién es Carlos Suárez, el estratega y amigo de Abelardo de la Espriella, que llegó a la junta de Ecopetrol? Posteriormente regresó a Bogotá con el propósito de estudiar Derecho en la Universidad Externado de Colombia. En esa institución dictaba clases su padre, el abogado Daniel Suárez Hernández, quien llegó a ser presidente del Consejo de Estado. Suárez, sin embargo, no tuvo relación con él durante su niñez ni su adolescencia. El acercamiento entre ambos ocurrió precisamente en las aulas. Suárez quería compartir un salón de clases con su padre como alumno y así comenzaron a acercarse.

El estratega de campaña

El nombre de Carlos Suárez adquirió relevancia nacional durante la campaña presidencial de 2026, cuando fue señalado como uno de los principales arquitectos de la estrategia electoral y digital del entonces candidato Abelardo de la Espriella. La Silla Vacía lo describió como un “amigo de años” del presidente y como una de las personas de mayor confianza de su círculo político. También señaló que el estratega había acompañado durante largo tiempo los proyectos profesionales y políticos de De la Espriella.

Suárez, quien prefería mantenerse alejado de la exposición pública, pasó a ocupar un lugar central durante la campaña presidencial. Uno de los episodios que aumentó su exposición pública ocurrió cuando protagonizó un enfrentamiento en redes sociales con el expresidente Álvaro Uribe. A partir de entonces, debió acostumbrarse a una mayor presencia ante los focos públicos durante la campaña.

¿Qué relación tiene Suárez con el partido Defensores de la Patria?

La cercanía entre Suárez y De la Espriella también quedó registrada en un acta relacionada con la conformación del movimiento político que respaldó la candidatura presidencial. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Después de obtener la personería jurídica, nació el partido Defensores de la Patria. En el documento, Suárez aparece como cofundador de la colectividad junto con Abelardo de la Espriella y Joaquín Camilo Gutiérrez Caballero. Gutiérrez Caballero es señalado en la información suministrada como otro amigo cercano del presidente y como una persona que suena para ocupar la presidencia de Ecopetrol.

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