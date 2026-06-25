Carf asegura que Colombia necesita un ajuste fiscal de gran escala para evitar crisis: “No da espera”

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) lanzó una fuerte advertencia sobre las proyecciones contenidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2026. En su concepto previo remitido al Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS), el organismo concluyó que el escenario planteado por el Gobierno presenta supuestos macroeconómicos y fiscales difíciles de materializar sin la adopción de decisiones de política económica de gran alcance.
Según el Comité, existen riesgos importantes de que varias de las variables sobre las cuales se construye el escenario fiscal no se cumplan. Entre ellas figuran las expectativas de inflación en el corto plazo y las previsiones de crecimiento económico en el mediano plazo, que son consideradas optimistas.
Además, el Carf estima que la senda de ingresos está sobrevalorada, mientras que las proyecciones de gasto primario lucen significativamente subestimadas. A esto se suma una perspectiva de deuda pública que, a juicio del organismo, resulta demasiado favorable frente a las condiciones actuales de las finanzas públicas.