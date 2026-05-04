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Cierre de Spirit Airlines: Afectados han tenido que comprar doble tiquete, pagar hoteles y dormir en aeropuertos

En Colombia, la Aerocivil activó un plan de contingencia mientras pasajeros denuncian abandono y falta de respuestas.

  • Viajeros afectados por el cierre de Spirit Airlines tuvieron que comprar nuevos tiquetes y pasar largas horas en aeropuertos tras la cancelación masiva de vuelos. FOTO: AFP.
    Viajeros afectados por el cierre de Spirit Airlines tuvieron que comprar nuevos tiquetes y pasar largas horas en aeropuertos tras la cancelación masiva de vuelos. FOTO: AFP.
  • Pasajeros siguen a la espera de la respuesta de la empresa. FOTO: Freepik.
    Pasajeros siguen a la espera de la respuesta de la empresa. FOTO: Freepik.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 2 horas
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La quiebra y cierre inmediato de la aerolínea estadounidense de bajo costo Spirit Airlines desató un caos entre miles de pasajeros en América Latina y Estados Unidos.

En Colombia, las autoridades aeronáuticas calculan que al menos 10.000 viajeros resultaron afectados por la cancelación masiva de vuelos, mientras cientos de personas intentan regresar a sus destinos sin respuestas claras sobre reembolsos o reubicaciones.

La compañía anunció el pasado 2 de mayo el “cierre ordenado” de sus operaciones con efecto inmediato, luego del fracaso de las negociaciones para un rescate financiero en Estados Unidos.

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La decisión dejó suspendidos todos los vuelos y fuera de servicio los canales de atención al cliente.

En diálogo con Caracol Radio, Gustavo Moreno, secretario de Autoridad Aeronáutica encargado de la Aerocivil, explicó que las autoridades colombianas activaron un plan de contingencia para apoyar a los usuarios afectados.

Spirit Airlines fue fundada en 1992. FOTO: AFP.
Spirit Airlines fue fundada en 1992. FOTO: AFP.

Según indicó, aerolíneas como Avianca y Latam ofrecieron paquetes especiales para ayudar a transportar a pasajeros que quedaron varados tras el cierre de Spirit.

Nuestras empresas aéreas han ofrecido apoyarnos en este momento”, aseguró Moreno, quien también explicó que funcionarios de la Aerocivil están presentes en los aeropuertos donde operaba Spirit para orientar a los viajeros y buscar soluciones.

La Superintendencia de Transporte, agregó el funcionario, será la encargada de vigilar el cumplimiento de los derechos de los usuarios y aplicar correctivos relacionados con la calidad del servicio.

¿Qué dices los pasajeros que quedaron varados en Spirit?

Sin embargo, más allá de los anuncios oficiales, pasajeros consultados por EL COLOMBIANO describen un escenario marcado por la incertidumbre, el desespero y gastos inesperados.

EL COLOMBIANO pudo contactar con una persona afectada por la aerolínea en la que pudo constatar la gravedad de la situación en el caso de viajeros que tenían vuelos programados desde Estados Unidos hacia distintos países de América Latina.

Esta persona relató que su familiar tenía un vuelo comprado para el 4 de mayo, pero horas antes recibió un correo automatizado de Spirit mientras la compañía ya había cerrado operaciones.

“Ella empezó a buscar y buscar y nada. Ahí se dio cuenta de que no había pasaje y que Spirit ya había cerrado”, contó.

Según explicó, intentaron comunicarse con la aerolínea por distintos medios, pero nunca recibieron respuesta.

No contestaba nadie. No había quien respondiera correos, llamadas ni nada. Simplemente enviaron un comunicado diciendo que cerraban operaciones y que el reembolso sería posterior, cuando ellos quisieran”, aseguró.

Ante la falta de alternativas, la familia tuvo que comprar nuevos tiquetes en otras aerolíneas a precios mucho más altos de lo previsto. El viaje que inicialmente era directo terminó convertido en una larga travesía con escalas y noches en aeropuertos.

La afectada explicó que el trayecto pasó de ser Atlanta–Fort Lauderdale–Cartagena en un solo día, a un recorrido entre Atlanta, Ciudad de Panamá y finalmente Colombia, incluyendo una noche durmiendo en el aeropuerto panameño porque no había transporte disponible hacia la ciudad.

“Fue un gasto enorme porque tocó comprar otro pasaje y nadie respondió por nada”, relató.

Durante el recorrido, aseguró haber encontrado otros pasajeros viviendo situaciones similares. Una mujer que regresaba desde Atlanta hacia Costa Rica contó que tuvo que endeudarse para pagar un nuevo vuelo tras quedar atrapada por la cancelación de Spirit.

Pasajeros siguen a la espera de la respuesta de la empresa. FOTO: Freepik.
Pasajeros siguen a la espera de la respuesta de la empresa. FOTO: Freepik.

¿Qué pasó con Spirit Airlines?

El cierre de Spirit representa el fin de una de las aerolíneas de bajo costo más importantes de Estados Unidos. Fundada en 1992, la empresa llegó a convertirse en 2025 en la octava aerolínea más grande del país por número de asientos disponibles.

La compañía conectaba especialmente a Florida con más de 20 destinos en América Latina y el Caribe, incluyendo Colombia, México, Perú, Costa Rica, Honduras y República Dominicana.

Spirit ya había atravesado dos procesos de bancarrota en 2025 y esperaba sobrevivir mediante un plan de reestructuración financiera. A pesar de ello, el incremento en los precios del combustible, agravado por las tensiones en Oriente Medio, terminó profundizando la crisis.

La Casa Blanca evaluó un posible rescate financiero para evitar el colapso y proteger miles de empleos, pero las negociaciones fracasaron.

Mientras tanto, miles de pasajeros siguen intentando reorganizar sus viajes, asumir costos inesperados y esperar respuestas sobre reembolsos que, hasta ahora, continúan sin fecha clara.

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