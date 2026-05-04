Cierre de Spirit Airlines: Afectados han tenido que comprar doble tiquete, pagar hoteles y dormir en aeropuertos

La quiebra y cierre inmediato de la aerolínea estadounidense de bajo costo Spirit Airlines desató un caos entre miles de pasajeros en América Latina y Estados Unidos. En Colombia, las autoridades aeronáuticas calculan que al menos 10.000 viajeros resultaron afectados por la cancelación masiva de vuelos, mientras cientos de personas intentan regresar a sus destinos sin respuestas claras sobre reembolsos o reubicaciones. La compañía anunció el pasado 2 de mayo el “cierre ordenado” de sus operaciones con efecto inmediato, luego del fracaso de las negociaciones para un rescate financiero en Estados Unidos. Conozca: Aeropuerto de Rionegro ya suma este año 14 extranjeros inadmitidos por alertas de turismo sexual La decisión dejó suspendidos todos los vuelos y fuera de servicio los canales de atención al cliente. En diálogo con Caracol Radio, Gustavo Moreno, secretario de Autoridad Aeronáutica encargado de la Aerocivil, explicó que las autoridades colombianas activaron un plan de contingencia para apoyar a los usuarios afectados.

Spirit Airlines fue fundada en 1992. FOTO: AFP.

Según indicó, aerolíneas como Avianca y Latam ofrecieron paquetes especiales para ayudar a transportar a pasajeros que quedaron varados tras el cierre de Spirit. “Nuestras empresas aéreas han ofrecido apoyarnos en este momento”, aseguró Moreno, quien también explicó que funcionarios de la Aerocivil están presentes en los aeropuertos donde operaba Spirit para orientar a los viajeros y buscar soluciones. La Superintendencia de Transporte, agregó el funcionario, será la encargada de vigilar el cumplimiento de los derechos de los usuarios y aplicar correctivos relacionados con la calidad del servicio.

¿Qué dices los pasajeros que quedaron varados en Spirit?

Sin embargo, más allá de los anuncios oficiales, pasajeros consultados por EL COLOMBIANO describen un escenario marcado por la incertidumbre, el desespero y gastos inesperados. EL COLOMBIANO pudo contactar con una persona afectada por la aerolínea en la que pudo constatar la gravedad de la situación en el caso de viajeros que tenían vuelos programados desde Estados Unidos hacia distintos países de América Latina. Esta persona relató que su familiar tenía un vuelo comprado para el 4 de mayo, pero horas antes recibió un correo automatizado de Spirit mientras la compañía ya había cerrado operaciones. “Ella empezó a buscar y buscar y nada. Ahí se dio cuenta de que no había pasaje y que Spirit ya había cerrado”, contó. Según explicó, intentaron comunicarse con la aerolínea por distintos medios, pero nunca recibieron respuesta.

“No contestaba nadie. No había quien respondiera correos, llamadas ni nada. Simplemente enviaron un comunicado diciendo que cerraban operaciones y que el reembolso sería posterior, cuando ellos quisieran”, aseguró. Ante la falta de alternativas, la familia tuvo que comprar nuevos tiquetes en otras aerolíneas a precios mucho más altos de lo previsto. El viaje que inicialmente era directo terminó convertido en una larga travesía con escalas y noches en aeropuertos. La afectada explicó que el trayecto pasó de ser Atlanta–Fort Lauderdale–Cartagena en un solo día, a un recorrido entre Atlanta, Ciudad de Panamá y finalmente Colombia, incluyendo una noche durmiendo en el aeropuerto panameño porque no había transporte disponible hacia la ciudad. “Fue un gasto enorme porque tocó comprar otro pasaje y nadie respondió por nada”, relató. Durante el recorrido, aseguró haber encontrado otros pasajeros viviendo situaciones similares. Una mujer que regresaba desde Atlanta hacia Costa Rica contó que tuvo que endeudarse para pagar un nuevo vuelo tras quedar atrapada por la cancelación de Spirit.

Pasajeros siguen a la espera de la respuesta de la empresa. FOTO: Freepik.

¿Qué pasó con Spirit Airlines?