Biz Fest reunió a miles de jóvenes en Medellín para impulsar emprendimiento y educación

Más de 12.500 jóvenes llegaron el pasado 29 de abril al centro de eventos La Macarena, en Medellín, para participar en una nueva edición del Biz Fest, un encuentro enfocado en emprendimiento, liderazgo, tecnología y formación juvenil que este año reunió a empresarios, influenciadores, deportistas, representantes institucionales y estudiantes de distintas regiones del país.
El evento, organizado por las hermanas Karen, Daniela y Stephanie Carvajalino, tuvo además la participación de funcionarios de la Alcaldía de Medellín, representantes de la Gobernación de Antioquia y del gobernador Andrés Julián Rendón, así como delegados de empresas privadas, universidades y organismos internacionales que respaldaron distintas iniciativas de formación y empleabilidad.
Según los organizadores, esta fue la segunda edición del festival en Medellín y una de las más grandes hasta ahora. Durante la jornada se entregaron becas en inteligencia artificial certificadas por IBM, apoyos educativos impulsados junto a la Fundación Bolívar Davivienda y capital semilla para proyectos de emprendimiento juvenil.