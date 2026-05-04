Biz Fest reunió a miles de jóvenes en Medellín para impulsar emprendimiento y educación

Más de 12.500 jóvenes llegaron el pasado 29 de abril al centro de eventos La Macarena, en Medellín, para participar en una nueva edición del Biz Fest, un encuentro enfocado en emprendimiento, liderazgo, tecnología y formación juvenil que este año reunió a empresarios, influenciadores, deportistas, representantes institucionales y estudiantes de distintas regiones del país. El evento, organizado por las hermanas Karen, Daniela y Stephanie Carvajalino, tuvo además la participación de funcionarios de la Alcaldía de Medellín, representantes de la Gobernación de Antioquia y del gobernador Andrés Julián Rendón, así como delegados de empresas privadas, universidades y organismos internacionales que respaldaron distintas iniciativas de formación y empleabilidad. Según los organizadores, esta fue la segunda edición del festival en Medellín y una de las más grandes hasta ahora. Durante la jornada se entregaron becas en inteligencia artificial certificadas por IBM, apoyos educativos impulsados junto a la Fundación Bolívar Davivienda y capital semilla para proyectos de emprendimiento juvenil.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, participó en el Biz Fest realizado en La Macarena. FOTO: Biz Fest.

Uno de los anuncios centrales fue la entrega del Premio Docente Innovador del Año 2026, una iniciativa desarrollada junto a Kurios Education para reconocer a profesores que integran herramientas digitales, tecnología y metodologías de emprendimiento dentro de las aulas. El galardón incluyó un incentivo económico de $10 millones y formación especializada en áreas STEM e inteligencia artificial. Conozca: “¡A mí me tratan serio!”: Niño emprendedor se volvió viral porque gomitas que vende salieron vacías Además, el evento habilitó espacios enfocados en orientación laboral y acceso a educación superior. En la denominada Zona de Empleabilidad, jóvenes pudieron acercarse a vacantes laborales, asesorías para construir hojas de vida y orientación para acceder a primeros empleos, incluso sin experiencia previa. En paralelo, universidades e instituciones técnicas instalaron puntos de información para presentar programas académicos, becas y convenios educativos. Entre las entidades participantes estuvieron EAFIT, EIA, EAN, CESDE, Uniminuto y el Politécnico Internacional.

¿Qué es el Biz Fest?

La organización del Biz Fest está liderada por las hermanas Carvajalino, empresarias y conferencistas originarias de Cartagena que desde hace varios años trabajan en proyectos relacionados con educación, liderazgo juvenil y tecnología. Siga leyendo: StartCo arranca en Medellín con una proyección de US$18 millones en negocios Daniela Carvajalino explicó a EL COLOMBIANO que el festival nació durante la pandemia como una apuesta para conectar jóvenes con oportunidades reales más allá de la inspiración. “Hoy en día ha reunido más de 100 mil estudiantes y este año tendremos cuatro ediciones en distintas ciudades del país”, señaló durante el evento.

Stephanie, Daniela y Karen Carvajalino durante el desarrollo del Biz Fest en Medellín. FOTO: Biz Fest.

Las hermanas también lideran Biz Nation, una compañía enfocada en formación y programas de impacto social, y están vinculadas al Cartagena International School, institución educativa fundada por su familia hace cuatro décadas. El modelo educativo del colegio ha llamado la atención por integrar materias relacionadas con emprendimiento, inteligencia financiera y herramientas digitales desde edades tempranas. Según Daniela Carvajalino, el objetivo es complementar la formación académica tradicional con habilidades prácticas para la vida y el entorno laboral actual.

Credores de contenido con propósito

Dentro del festival también hubo espacio para figuras del entretenimiento digital, actores y creadores de contenido que compartieron experiencias relacionadas con redes sociales, emprendimiento y construcción de proyectos personales. Lea más: La historia de Álvaro Cadavid, el estilista que hizo de la peluquería una empresa de alto nivel Entre los invitados estuvieron el creador de contenido JH de la Cruz, el actor Juan Manuel Restrepo, la humorista Vicky Berrío, el streamer JuanDa y otros influenciadores digitales que participaron en conversaciones y actividades con los asistentes. Stephanie Carvajalino, encargada de coordinar la agenda y seleccionar a los invitados del festival, explicó que el proceso de escogencia de speakers va más allá de la popularidad en redes sociales. “Nosotros hacemos todo un scouting. No es simplemente traer influencers porque sí. Tenemos un comité asesor de jóvenes y buscamos personas que transmitan mensajes relacionados con salir adelante, luchar por los sueños y generar un impacto positivo”, señaló. Según explicó, el equipo organizador realiza reuniones previas con cada invitado para conocer sus historias y definir qué tipo de mensaje pueden compartir con los asistentes. “Queremos que los jóvenes se lleven algo concreto y que después puedan conectar con oportunidades reales”, agregó.

JH de la Cruz, conocido por sus contenidos relacionados con superación personal y espiritualidad, contó que fue invitado luego de que las organizadoras conocieran su historia de vida y el contenido que comparte en redes sociales. Durante su intervención habló sobre abandono, dificultades económicas y el proceso que, según dijo, le permitió encontrar oportunidades a través de las plataformas digitales.

Por su parte, el actor Juan Manuel Restrepo, recordado por producciones como La Reina del Flow, habló sobre su experiencia profesional y la importancia de combinar formación académica con proyectos creativos y artísticos.

Más de 12.500 jóvenes asistieron al Biz Fest en Medellín, evento enfocado en emprendimiento, tecnología y oportunidades educativas. FOTO: Biz Fest.