Avianca, Latam y Copa, anuncian cancelaciones de vuelos a Venezuela y medidas especiales para pasajeros

Las afectaciones causadas por el terremoto registrado en Venezuela comenzaron a impactar las operaciones aéreas entre ese país y la región. Luego de que se reportaran daños en la infraestructura del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, varias aerolíneas anunciaron cancelaciones de vuelos y activaron planes de contingencia para proteger a los pasajeros. Las compañías Avianca, LATAM Airlines Colombia y Copa Airlines emitieron comunicados en los que expresaron su solidaridad con las personas y comunidades afectadas por el movimiento telúrico, al tiempo que informaron medidas para quienes tenían previsto viajar desde o hacia Caracas en los próximos días. Avianca cancela cuatro vuelos entre Bogotá y Caracas

Avianca informó que, con el propósito de garantizar la seguridad de sus pasajeros, tripulaciones y operación, decidió cancelar los vuelos AV122 del 24 de junio y AV123, AV142 y AV143 programados para el 25 de junio en la ruta Bogotá-Caracas-Bogotá. La aerolínea señaló que los viajeros con reservas desde o hacia Caracas entre el 24 de junio y el 1 de julio podrán acceder a varias alternativas sin costos adicionales.

Entre las opciones disponibles se encuentra la posibilidad de cambiar la fecha del vuelo sin pagar penalidades ni diferencias tarifarias, sujeto a disponibilidad, para viajar hasta 15 días después de la fecha originalmente programada. También podrán modificar la ruta y volar desde o hacia Cúcuta sin cargos adicionales, siempre que haya disponibilidad y realizando la gestión a través del Contact Center de la compañía. Asimismo, los pasajeros tendrán la opción de solicitar el reembolso total de los trayectos no utilizados mediante el portal web de Avianca o por medio de la agencia de viajes donde adquirieron los tiquetes. La empresa recomendó consultar permanentemente el estado de los vuelos a través de sus canales oficiales y aseguró que continuará informando sobre cualquier novedad derivada de la evolución de la emergencia.

¿Qué medidas adoptó LATAM Airlines Colombia?

LATAM Airlines Colombia indicó que permanece atenta a la situación operacional en Caracas, debido a que el aeropuerto de la capital venezolana no estaría prestando servicio con normalidad. La compañía habilitó alternativas especiales para los pasajeros con tiquetes programados entre el 25 de junio y el 1 de julio de 2026. Entérese; ¡Ojo si viaja a Europa! 13.000 vuelos cancelados por crisis de combustible, tras guerra en Medio Oriente Los viajeros podrán cambiar la fecha de su vuelo hasta siete días después de la originalmente reservada, manteniendo la misma cabina y sin asumir costos adicionales. También tendrán la posibilidad de solicitar la devolución completa del valor del tiquete sin penalidades o modificar su ruta para viajar hacia Cúcuta sin cobros extra. Erika Zarante, CEO de LATAM Airlines Colombia, explicó que la compañía busca brindar tranquilidad a los usuarios en medio de la contingencia. “En LATAM Colombia entendemos la incertidumbre y preocupación que una emergencia como esta puede generar en nuestros pasajeros y sus familias. Por eso, hemos activado alternativas de flexibilidad que permitan reorganizar sus viajes con mayor tranquilidad durante este difícil momento”, afirmó. La aerolínea recomendó revisar constantemente el estado de los vuelos y gestionar cambios mediante su página web, aplicación móvil, línea telefónica y canales oficiales de atención.

Copa Airlines suspende operaciones hacia Caracas

Por su parte, Copa Airlines anunció la suspensión temporal de sus vuelos desde y hacia Caracas como consecuencia del cierre del espacio aéreo venezolano. La compañía aclaró que las operaciones hacia otras ciudades venezolanas continúan desarrollándose normalmente y sin alteraciones en sus itinerarios. Además, informó que realizará una nueva evaluación de la situación el 25 de junio para determinar si existen afectaciones adicionales. La política de flexibilidad de Copa Airlines aplica para pasajeros con boletos emitidos hasta el 24 de junio de 2026 y con itinerarios desde o hacia Caracas programados entre el 24 de junio y el 2 de julio. Los usuarios podrán modificar la fecha de viaje sin pagar cargos por cambios ni diferencias tarifarias, siempre que cumplan las condiciones establecidas. Las solicitudes podrán efectuarse hasta el 2 de julio y los nuevos vuelos deberán iniciar antes del 31 de julio. Entérese; ¡Ojo si viaja a Europa! 13.000 vuelos cancelados por crisis de combustible, tras guerra en Medio Oriente Adicionalmente, la aerolínea permitirá cambiar el origen o destino hacia otras ciudades venezolanas donde mantiene operaciones, entre ellas Valencia, Barcelona, Barquisimeto y Maracaibo, sin costos adicionales. Las modificaciones podrán gestionarse en agencias de viaje, oficinas de ventas, aeropuertos o centros de atención telefónica. Copa Airlines indicó que seguirá monitoreando la situación operacional en Caracas y comunicará cualquier actualización a través de sus canales oficiales.

Aerolíneas mantienen seguimiento a la situación en Caracas

Las tres aerolíneas coincidieron en que la prioridad es garantizar la seguridad de los pasajeros y de las operaciones mientras se evalúan los daños provocados por el sismo en la infraestructura aeroportuaria venezolana. Asimismo, recomendaron a los viajeros verificar constantemente el estado de sus vuelos y mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales mientras avanzan las inspecciones y se determina cuándo podrán restablecerse completamente las operaciones en Caracas.