Avianca, Latam y Copa, anuncian cancelaciones de vuelos a Venezuela y medidas especiales para pasajeros

Las afectaciones causadas por el terremoto registrado en Venezuela comenzaron a impactar las operaciones aéreas entre ese país y la región. Luego de que se reportaran daños en la infraestructura del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, varias aerolíneas anunciaron cancelaciones de vuelos y activaron planes de contingencia para proteger a los pasajeros.
Las compañías Avianca, LATAM Airlines Colombia y Copa Airlines emitieron comunicados en los que expresaron su solidaridad con las personas y comunidades afectadas por el movimiento telúrico, al tiempo que informaron medidas para quienes tenían previsto viajar desde o hacia Caracas en los próximos días.
Avianca cancela cuatro vuelos entre Bogotá y Caracas