Camacol plantea agenda con el gobierno de Abelardo de la Espriella para reactivar la vivienda y fortalecer la inversión

La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) anunció que trabajará con el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella y del vicepresidente José Manuel Restrepo durante el periodo constitucional 2026-2030 con el propósito de avanzar en una agenda enfocada en la reactivación del sector vivienda, el fortalecimiento de la inversión y la generación de empleo en Colombia.
El pronunciamiento se dio tras conocerse los resultados de las elecciones presidenciales, en las que el gremio también destacó la participación ciudadana y el desarrollo de la jornada electoral.