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Camacol plantea agenda con el gobierno de Abelardo de la Espriella para reactivar la vivienda y fortalecer la inversión

El gremio de la construcción manifestó su disposición de trabajar con la administración electa entre 2026 y 2030 para impulsar el crecimiento económico, generar empleo y recuperar el dinamismo del sector edificador.

  • El gremio busca generar confianza, atraer inversión y fortalecer el empleo formal del país. FOTO: Cortesía / Getty
    El gremio busca generar confianza, atraer inversión y fortalecer el empleo formal del país. FOTO: Cortesía / Getty
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 28 minutos
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La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) anunció que trabajará con el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella y del vicepresidente José Manuel Restrepo durante el periodo constitucional 2026-2030 con el propósito de avanzar en una agenda enfocada en la reactivación del sector vivienda, el fortalecimiento de la inversión y la generación de empleo en Colombia.

El pronunciamiento se dio tras conocerse los resultados de las elecciones presidenciales, en las que el gremio también destacó la participación ciudadana y el desarrollo de la jornada electoral.

Camacol extendió su felicitación a los nuevos mandatarios y señaló que, tras la culminación de la contienda electoral, el país enfrenta el desafío de recuperar la confianza de los inversionistas y promover condiciones que permitan retomar la actividad económica.

“Compartimos el llamado formulado por el presidente electo en su primer discurso: este es el momento de unir a Colombia. Superada la contienda electoral, el país tiene la oportunidad de recuperar la confianza, reactivar la inversión y retomar la senda de crecimiento que permita generar más empleo y oportunidades para los colombianos”, señaló.

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Los pilares planteados para recuperar la confianza y la actividad del sector

Dentro de su propuesta de trabajo con el nuevo Gobierno, Camacol indicó que para avanzar en la recuperación económica y fortalecer la actividad edificadora serán fundamentales la estabilidad institucional, la seguridad jurídica de los contratos y la construcción de acuerdos nacionales integrales.

El gremio afirmó que estos elementos permitirán generar un entorno adecuado para desarrollar nuevos proyectos, consolidar la actividad empresarial y fomentar el empleo formal.

En cuanto al sector vivienda, Camacol recordó que la construcción ha enfrentado años de dificultades y consideró que el trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional, las empresas y los diferentes integrantes de la cadena productiva será determinante para recuperar su ritmo y su contribución a la economía.

“A través de la vivienda podemos unir regiones, generar oportunidades de inversión y de empleo, pero sobre todo de acceso a una vivienda para las familias menos afortunadas del país”, aseguró el presidente ejecutivo de Camacol, Guillermo Herrera.

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El dirigente gremial agregó que las compañías del sector están preparadas para aportar en la formulación de acciones junto al nuevo gobierno con el fin de impulsar nuevamente el mercado de la construcción.

“Las elecciones han terminado. Ahora es el momento de construir país”, concluyó Herrera.

Camacol también reconoció la labor de la Registraduría Nacional, las autoridades electorales, la Fuerza Pública y los ciudadanos que participaron en la jornada democrática. Además, reiteró el llamado a respetar el proceso de escrutinio y los resultados oficiales que sean certificados por las autoridades competentes dentro del marco constitucional y legal.

Finalmente, el gremio reafirmó su intención de contribuir con propuestas de carácter técnico orientadas al crecimiento económico y señaló que la vivienda tendrá un papel dentro de los esfuerzos para aumentar la inversión, generar puestos de trabajo y ampliar las oportunidades para los hogares del país.

“La vivienda será también una aliada importante en los esfuerzos que se emprendan para impulsar el crecimiento económico, generar empleo y ampliar las oportunidades para millones de familias”, concluyó Camacol.

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