La gesta del boxeador paisa Juan Pablo Patiño: tumbó dominio de Cuba tras 44 años en los Juegos Centroamericanos

Hay triunfos que valen más que una medalla y el antioqueño Juan Pablo Patiño sí que sabe de eso. El jueves 6 de agosto en Santo Domingo todos los reflectores de la delegación colombiana apuntaban a la disputa de las preseas de oro en las finales de gimnasia artística, natación, esgrima, karate y levantamiento de pesas, mientras el boxeador nacido en Itagüí hace 25 años se batía casi solo en el ring en una de las semifinales. Y después de una gran batalla venció al cubano Fernando Arzola, vigente campeón, en un triunfo histórico.

Como lo resaltó el colega y especialista en deporte olímpico, Santiago Hernández en su cuenta de X @santiagopajaro, el púgil colombiano fue el encargado de derrotar por primera vez a un boxeador cubano en la categoría de los pesos súper pesados (+91 kg) en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

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“Hasta hoy, Cuba no había perdido un solo combate en la máxima división desde 1982. Los isleños, encabezados por el mítico Teófilo Stevenson, habían ganado todos sus combates y los oros en los +91 kg. Sin excepción. Hasta la noche del jueves. Y con un colombiano en el tinglado”, reseñó Hernández.

Añadió que el marcador del combate fue de 5-0, a pesar de tener una cortada desde el primer round. La victoria de Juan Pablo, segunda del torneo, fue la primera caída de Cuba en 44 años, que estaba invicta con 9 oros.

Patiño, quien es profesional en Deportes, ha estado en los procesos de la Selección Antioquia de la que es el capitán y, según @santiagopajaro, se gana la vida con clases privadas de boxeo para aficionados. Logró la única final de Colombia en el boxeo en la capital de República Dominicana.