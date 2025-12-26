Calendario tributario 2026: estas son las fechas clave para declarar y pagar impuestos en Colombia

El Gobierno Nacional definió oficialmente el calendario tributario para el año 2026, un documento clave que establece los plazos y fechas que deberán cumplir los contribuyentes para ponerse al día con sus obligaciones fiscales.
La información fue divulgada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) el 26 de diciembre de 2025.
Este calendario aplica para todos los impuestos del orden nacional y tiene como base el Decreto 2229 de 2023, que fijó los vencimientos en días hábiles, un detalle que los contribuyentes deben tener muy presente para evitar sanciones.