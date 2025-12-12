¡No hay plata! Caja de la Nación cayó a mínimos históricos en diciembre del 2025: solo alcanza para un día de gasto del Gobierno

La situación fiscal del país cerró el año con una señal de alerta seria. Según el área de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, la caja de la Nación cayó a un mínimo histórico de $1,4 billones el pasado 5 de diciembre, una cifra que no alcanzaba un nivel tan bajo desde que se tienen registros modernos.
La razón, altas presiones de gasto a final de año combinadas con un recaudo tributario que sigue sin despegar.
“El movimiento se da por las altas presiones de gasto que enfrenta la Nación a fin de año en medio de un recaudo que se mantiene débil. Al final, solo la mayor emisión de deuda podría mejorar la caja”, se lee en el reporte.
En palabras del director de Investigaciones del banco, Camilo Pérez, en un mes normal el Gobierno suele ejecutar $30 billones, lo que significa que con $1,4 billones “solo habría disponibilidad para un día de gasto”.
Y si surgiera una emergencia que exigiera recursos inmediatos, “no habría plata suficiente para cubrirla”.