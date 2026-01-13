Precio del dólar se desplomó este martes y ya está por debajo de los $3.700

En la tarde de este martes 13 de enero, el mercado cambiario cerró la jornada con una marcada apreciación del peso. El dólar terminó en $3.663,28, lo que significó un descenso de $53,81 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para el día en $3.717,09. Durante la sesión, la divisa estadounidense se movió entre un mínimo de $3.626,55 y un máximo de $3.715. En total, se realizaron 1.742 operaciones, con un volumen negociado de US$1.531 millones. Lea también: Incremento del salario mínimo elevaría a 6,5% la inflación en Colombia para 2026, alerta Corficolombiana El comportamiento del dólar en Colombia durante esta semana estará condicionado, principalmente, por una intensa agenda de indicadores macroeconómicos en Estados Unidos. Así lo advierte Rodrigo Lama, Chief Business Officer de la fintech latinoamericana Global66, quien señala que la atención de los inversionistas estará enfocada en las cifras de inflación y en su impacto sobre las próximas decisiones de política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

El mercado seguirá de cerca la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), tanto en su medición general como subyacente, ya que estos datos permitirán evaluar si el proceso de desinflación continúa consolidándose en la principal economía del mundo.

A los datos de inflación al consumidor se sumará el Índice de Precios al Productor (IPP), un indicador relevante para anticipar presiones de costos desde el lado de la oferta y su posible traslado a los precios finales. Este elemento es clave para entender la dinámica inflacionaria futura.

En paralelo, las cifras de ventas minoristas y de ventas de viviendas servirán como un termómetro del consumo interno y de la actividad económica. Estos datos ayudarán a medir la resiliencia de la demanda en un contexto en el que las tasas de interés siguen en niveles restrictivos. En conjunto, este bloque de información será determinante para ajustar las expectativas del mercado sobre la trayectoria futura de la tasa de interés de la Fed, en un escenario altamente dependiente de la evolución de la inflación y del desempeño de la economía real.

Escenario favorable: dólar más débil y USD/COP hacia $3.600

Según Lama, si los datos confirman que la desinflación sigue su curso y, al mismo tiempo, aumentan las tensiones institucionales en Estados Unidos, el dólar podría mantener una tendencia bajista. “Esta semana estará marcada por una elevada carga de información macroeconómica en Estados Unidos, con el foco puesto en los datos de inflación, IPC e IPP, que permitirán actualizar el diagnóstico sobre la trayectoria de precios y el ritmo de las próximas decisiones de política monetaria”, explica el ejecutivo de Global66. Lea también: Al estilo Petro: Trump arremete contra el Banco Central y Powell denuncia ataque a la independencia monetaria de EE. UU. En un contexto de mayor apetito por riesgo, menor volatilidad global y flujos hacia commodities, el dólar podría debilitarse frente a las monedas emergentes. Bajo este escenario, el tipo de cambio USD/COP tendría espacio para corregir hacia niveles cercanos a los $3.700 o por debajo.

Escenario adverso: mayor volatilidad y repunte hacia $3.800

El panorama cambia si la inflación sorprende al alza o si se intensifican las dudas sobre la independencia de la Reserva Federal, especialmente tras recientes episodios de tensión política. En ese caso, la volatilidad podría aumentar y el dólar registrar un rebote técnico de corto plazo. “En este contexto, los flujos defensivos favorecerían a la moneda estadounidense, limitando el avance de las monedas emergentes”, advierte Lama. De materializarse este escenario, el USD/COP podría repuntar hacia niveles cercanos a los $3.800, reflejando un entorno de mayor cautela por parte de los inversionistas.

El dólar más barato desde 2021