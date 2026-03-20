Colombia registra la menor cifra de nacimientos en una década: cayeron 4,5 % en 2025

La caída en los nacimientos en Colombia sigue marcando una tendencia ascendente. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, en 2025 se registraron 433.678 nacimientos en el país, lo que representa una disminución del 4,5 % frente al año anterior y el nivel más bajo de la última década.
Los datos hacen parte del informe Estadísticas Vitales: nacimientos y defunciones (preliminares 2025), que presentó el Dane este 20 de marzo, y que advierte sobre un cambio progresivo en la dinámica demográfica del país.
La tendencia a la baja no es nueva, puesto que desde hace varios años Colombia viene registrando una reducción sostenida en su tasa de natalidad, impulsada por factores económicos, sociales y culturales.
La serie histórica muestra con claridad el cambio: en 2008 el país registraba más de 715.000 nacimientos, mientras que hoy esa cifra se ha reducido en más de 280.000.
Aunque durante más de una década la variación fue moderada —con leves subidas y bajadas anuales—, el comportamiento cambió de forma abrupta a partir de la pandemia.
“Vemos claramente una disminución que venía suave y que en los años de la pandemia es cuando se profundiza”, explicó Piedad Urdinola, directora del Dane, durante la presentación.
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