Colombia registra la menor cifra de nacimientos en una década: cayeron 4,5 % en 2025

La caída en los nacimientos en Colombia sigue marcando una tendencia ascendente. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, en 2025 se registraron 433.678 nacimientos en el país, lo que representa una disminución del 4,5 % frente al año anterior y el nivel más bajo de la última década. Los datos hacen parte del informe Estadísticas Vitales: nacimientos y defunciones (preliminares 2025), que presentó el Dane este 20 de marzo, y que advierte sobre un cambio progresivo en la dinámica demográfica del país. La tendencia a la baja no es nueva, puesto que desde hace varios años Colombia viene registrando una reducción sostenida en su tasa de natalidad, impulsada por factores económicos, sociales y culturales. La serie histórica muestra con claridad el cambio: en 2008 el país registraba más de 715.000 nacimientos, mientras que hoy esa cifra se ha reducido en más de 280.000. Aunque durante más de una década la variación fue moderada —con leves subidas y bajadas anuales—, el comportamiento cambió de forma abrupta a partir de la pandemia. “Vemos claramente una disminución que venía suave y que en los años de la pandemia es cuando se profundiza”, explicó Piedad Urdinola, directora del Dane, durante la presentación. Le puede interesar: Medellín perdió 200 camas para atender partos en los últimos 15 años

FOTO: PANTALLAZO INFORME TRANSMISIÓN DANE

Caídas de dos dígitos y una desaceleración reciente

El punto de quiebre se evidencia entre 2022 y 2024. En ese periodo, los nacimientos registraron caídas interanuales más pronunciadas: -7,0% en 2022, -10,1% en 2023 y hasta -12,0% en 2024, la mayor contracción de toda la serie. Para 2025, aunque la tendencia sigue siendo negativa, el ritmo de la caída empieza a moderarse. “Estas grandes caídas seguramente empiezan ya a desacelerarse”, señalaron desde el Dane, al destacar que el descenso del último año (-4,5 %) es menor frente a los periodos anteriores.

Menos hijos por hogar, una nueva realidad demográfica

Más allá del volumen de nacimientos, las cifras también reflejan un cambio estructural en la fecundidad. La tasa global de fecundidad en Colombia se ubicó en 1,0 hijos por mujer en 2025, por debajo del 1,1 registrado en 2024 y muy lejos del nivel de reemplazo poblacional (2,1). Esto significa que, en promedio, las mujeres en el país están teniendo menos hijos de los necesarios para mantener estable la población en el largo plazo. A su vez, la tasa general de fecundidad también cayó, pasando de 32 en 2024 a 30,9 en 2025, lo que confirma una reducción sostenida en la intensidad de los nacimientos. Lea más: Madres después de los 25 años: 64% de los nacimientos marcan esta tendencia en Medellín

Cambios en la edad de la maternidad

Otro de los hallazgos clave es el cambio en el comportamiento por edades. Colombia, que históricamente concentraba la mayor fecundidad entre los 15 y los 24 años, empieza a mostrar una transformación. Las tasas de fecundidad en adolescentes continúan disminuyendo. En el grupo de 10 a 14 años —donde cualquier nacimiento es considerado una alerta— la tasa sigue bajando y se acerca progresivamente a cero. En jóvenes de 15 a 19 años, la reducción también es significativa frente a niveles de hace una década. Desde el Dane destacan este punto como una señal positiva: menos maternidad temprana está asociada a mayores oportunidades educativas y laborales para las jóvenes.

Diferencias por regiones y características

El visor presentado por el Dane también permite analizar las cifras por múltiples variables: tipo de parto, sexo, peso al nacer, nivel educativo de los padres y ubicación geográfica. Por ejemplo, del total de nacimientos en 2025, cerca del 51,3% corresponden a hombres y el 48,7 % a mujeres, una proporción que se mantiene estable en la mayoría de poblaciones humanas. Conozca también: Ya no nacen tantos niños en China: tasa de natalidad es la misma de los años 40 A nivel territorial, las dinámicas varían. En departamentos como Antioquia, la caída es más moderada (alrededor de -0,6 % entre 2024 y 2025), mientras que en otros territorios el comportamiento puede ser más volátil dependiendo de factores locales. Además, el análisis por pertenencia étnico-racial evidencia que la mayoría de los nacimientos no reporta identificación en estas categorías, aunque el sistema sigue avanzando en mejorar la calidad de esta información.

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