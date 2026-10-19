Caficultores del Huila exportaron más de 53.000 sacos de café: así mejoraron su rentabilidad

La productividad de una finca cafetera depende de factores como el manejo del cultivo, la calidad de los insumos y el acceso a recursos para invertir. En el centro del Huila, el programa 100% Coocentral ha permitido que productores asociados alcancen rendimientos superiores a 40 sacos de café de 60 kilos por hectárea, mediante acompañamiento técnico y seguimiento agronómico.
La iniciativa hace parte del modelo empresarial de la Cooperativa Central de Caficultores del Huila (Coocentral), fundada en 1975. Durante sus cinco décadas de operación, la organización ha ampliado sus actividades para integrar la compra de café, la asistencia técnica, el suministro de insumos, la transformación industrial y la exportación.
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El objetivo es mejorar los resultados económicos de las fincas mediante mayores rendimientos, control de los costos de producción y acceso a mercados que reconocen la calidad del grano.