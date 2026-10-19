Medellín, ciudad coctelera: cómo pasó del ron con Coca-Cola a tener dos de los mejores bares del mundo

Medellín lleva tres años seguidos entre las mejores ciudades del mundo para comer según la revista Time Out, que la incluyó en su ranking en 2024, 2025 y en 2026. Pero mientras todos miraban los platos, en las barras de la ciudad venía creciendo algo de lo que pocos se habían dado cuenta.
El 7 de octubre, en Milán, Mamba Negra y Carmen entraron al top 50 de The World’s 50 Best Bars, en los puestos 22 y 39. Los extranjeros llegan cada vez más a probar estos cócteles, mientras muchos locales siguen pidiendo los de siempre.
Y es que si alguien debería sentirse orgulloso de este crecimiento son los paisas. Estos bares están haciendo que el mundo hable bien de la ciudad, de su gente y de los ingredientes de esta tierra. The World’s 50 Best Bars, la lista que elabora la misma organización detrás de The World’s 50 Best Restaurants, reconoció a dos barras que ponen en la copa productos nativos del país. Usan destilados ancestrales como el viche, de las comunidades afro del Pacífico, y licores artesanales como el vino de corozo.