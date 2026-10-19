Atención: Fiscalía imputará cargos contra Zulma Guzmán por envenenamiento con talio a dos menores

Además, según la explicación del ministro Cuervo, a pesar de que se realizan audiencias de control mensuales, la sesión clave para empezar a decidir sobre la extradición no se llevará a cabo sino hasta noviembre de 2026.

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El resultado de este concepto será fundamental para que la justicia británica determine si es viable entregar a la capturada a las autoridades nacionales.

Dentro de las exigencias para que el proceso avance está la petición del Reino Unido de realizar una inspección técnica en los centros de reclusión colombianos, dos de ellas que ya se han realizado a la cárcel La Modelo y Buen Pastor, en Bogotá, algunos de los lugares donde sería privada de la libertad a su llegada a Colombia.

El proceso de extradición de la empresaria Guzmán ha mantenido obstáculos, haciendo que esta demore hasta el 2027 tras permanecer capturada en Reino Unido.

Agregó que todavía no hay fecha asignada para la diligencia. “Estamos pendientes, ya se radicó, estamos pendientes”.

La Delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo Rivera, explicó: “solicitamos al al juez que nos lo fijara con el tiempo suficiente para coordinar a través de la oficina de asuntos internacionales que la audiencia sería virtual y que la señora Zulman se pueda conectar desde Reino Unido con nosotros en esa diligencia”.

EL COLOMBIANO pudo conocer que Guzmán, que sería procesada a través de audiencia virtual, será imputada por homicidio y homicidio agravado en tentativa, agravados por la sevicia con la que acutó

La Fiscalía radicó la solicitud de imputación de cargos contra Zulma Guzmán por la muerte de dos niñas que fueron envenenadas con unas frambuesas con talio, tras recibirlas por medio de un domicilio en 2025.

El pasado 3 de abril de 2025, el fallecimiento de dos menores tras consumir frambuesas contaminadas con talio no solo conmocionó a Colombia, sino que ahora podría desenterrar un historial criminal que apunta hacia una presunta asesina serial: Zulma Guzmán.

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Tras ser localizada por las autoridades en las cercanías del río Támesis, en Londres, Guzmán aguarda un proceso de extradición mientras se siguen revelando detalles de una estructura que, al parecer, era dedicada a eliminar personas mediante el uso de este metal pesado altamente tóxico.

Según revelaciones de Noticias RCN, Guzmán, acusada del envenenamiento de las menores, no habría actuado sola.

Las investigaciones señalaron a Zenaida Pava, amiga de la sospechosa, como la presunta cómplice encargada de la logística criminal. Pava tendría la función de contactar a los servicios de mensajería para entregar los paquetes letales bajo fachadas inofensivas.

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A esos detalles se suma ahora que los análisis forenses y las pesquisas recientes ratificaron que Alicia Graham Sardi, quien fuera esposa de Juan de Bedout (padre de una de las menores fallecidas en 2025), y quien murió en 2020, falleció también por intoxicación con talio, lo que vincularía a Guzmán con una presunta cadena de ataques que se extiende por lo menos durante cinco años.

Hace varias semanas, durante una inspección realizada por agentes del CTI y la Sijín en el Club El Nogal, los peritos encontraron en unos casilleros de Zulma Guzmán dos frascos transparentes con tapa azul y una etiqueta que decía “azufre”.

El informe, citado por RCN, señala además que en el lugar fueron hallados guantes de látex usados, los cuales fueron enviados a los laboratorios de Medicina Legal para establecer si contienen rastros de alguna sustancia o determinar para qué fueron utilizados.

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Los investigadores también encontraron elementos que llamaron su atención, entre ellos dos fajas estéticas marcadas con el número 4, arcilla para cataplasmas (una preparación blanda para la cara), mascarillas y un par de medias.

Estos hallazgos hacen parte de las diligencias que adelantan las autoridades para esclarecer los hechos y determinar si existe alguna relación entre los objetos encontrados y la investigación en curso.

RCN reveló que los investigadores buscan establecer si estos elementos fueron utilizados presuntamente por Zulma Guzmán como una fachada al momento de depositarlos en su casillero, con el fin de evitar dejar rastros.

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Este informe de 20 páginas se perfila como una pieza clave dentro de la investigación que adelanta la Fiscalía contra Guzmán por el doble homicidio de las menores.

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Además, se suma a las evidencias relacionadas con un segundo presunto intento de envenenamiento con talio, ejecutado bajo la misma modalidad.

El propósito del informe solicitado por la fiscal Elsa Cristina Reyes es establecer si existía algún vínculo entre Zulma Guzmán y otros dos casos de presunto envenenamiento con talio que meses atrás sacudieron a Bogotá.

Con esa premisa, agentes de la Sijín ingresaron al área de damas, ubicada en el sexto piso del club, con una misión específica: localizar el casillero asignado a Guzmán.

Lo que encontraron allí se convirtió en un hallazgo de interés para la investigación. Las imágenes obtenidas por ese noticiero muestran parte del material recolectado durante la diligencia.

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Tras forzar la cerradura del casillero, los investigadores encontraron una bolsa de color piel que contenía varios elementos considerados relevantes para el caso.

En su interior había otra bolsa transparente con dos frascos de tapa azul.

Precisamente estos elementos llamaron la atención de los investigadores, quienes buscaban establecer si entre los compuestos almacenados podía existir alguna sustancia relacionada con el talio, eje central de la investigación.

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