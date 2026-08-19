Federacafé lanza campaña “Súmate a la Causa” para ayudar a los más de 8.000 caficultores afectados por el terremoto

La emergencia provocada por el terremoto también golpeó a miles de familias cafeteras en seis departamentos productores del país. Ante esta situación, la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) lanzó la campaña internacional “Súmate a la Causa”, una iniciativa con la que busca movilizar la solidaridad de organismos internacionales, empresas y ciudadanos para apoyar a los productores afectados.
La primera información recopilada por la Federación, con corte a las últimas horas, da cuenta de 10.460 caficultores contactados en Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío, Antioquia y Chocó.
De este grupo, 8.070 cafeteros reportaron afectaciones en sus viviendas. En 709 casos se registró daño total, mientras que 6.902 viviendas presentaron daños parciales.
La información continúa siendo preliminar, ya que la FNC mantiene el proceso de levantamiento y verificación de los daños en las zonas priorizadas.