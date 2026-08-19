Federacafé lanza campaña “Súmate a la Causa” para ayudar a los más de 8.000 caficultores afectados por el terremoto

La emergencia provocada por el terremoto también golpeó a miles de familias cafeteras en seis departamentos productores del país. Ante esta situación, la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) lanzó la campaña internacional “Súmate a la Causa”, una iniciativa con la que busca movilizar la solidaridad de organismos internacionales, empresas y ciudadanos para apoyar a los productores afectados. La primera información recopilada por la Federación, con corte a las últimas horas, da cuenta de 10.460 caficultores contactados en Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío, Antioquia y Chocó. De este grupo, 8.070 cafeteros reportaron afectaciones en sus viviendas. En 709 casos se registró daño total, mientras que 6.902 viviendas presentaron daños parciales. La información continúa siendo preliminar, ya que la FNC mantiene el proceso de levantamiento y verificación de los daños en las zonas priorizadas.

Más de 4.700 beneficiaderos resultaron afectados

El impacto del terremoto también se extendió a la infraestructura productiva de los caficultores. Según el primer reporte de la Federación, 4.713 beneficiaderos presentaron daños. De estos, 707 registraron afectación total y 3.740 daños parciales. Los beneficiaderos son una pieza fundamental de la cadena productiva del café, pues allí los productores realizan el proceso mediante el cual transforman la cereza recién cosechada en grano verde seco, listo para continuar hacia las etapas de tostión y comercialización. Los daños en esta infraestructura podrían afectar directamente la capacidad productiva de los caficultores y, por ello, la FNC busca dimensionar con precisión las necesidades para orientar la ayuda y el proceso de recuperación.

400 ingenieros agrónomos recorren las zonas afectadas

La Federación Nacional de Cafeteros desplegó 400 ingenieros agrónomos de su servicio de extensión para avanzar en la identificación de las afectaciones. La meta inicial es visitar durante una semana 267 veredas, con el objetivo de ampliar progresivamente la cobertura hasta las 890 veredas priorizadas de acuerdo con el polígono de afectación del terremoto. El levantamiento de información se ha realizado mediante visitas en campo, llamadas telefónicas, puntos de atención y mensajes directos a los productores. Además, la FNC apoya a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en el diligenciamiento del Registro Único de Familias Emergentes (RUFE), un proceso que permitirá a los caficultores afectados acceder a los programas de ayuda establecidos por la entidad. Lea más: Producción de café creció 43% en junio, pero el balance del semestre sigue en rojo

“Súmate a la Causa” busca movilizar solidaridad nacional e internacional

La campaña «Súmate a la Causa» recibirá donaciones de diferentes organismos internacionales y de la comunidad nacional y global para apoyar a las familias cafeteras en medio de la emergencia. El gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, lidera la estrategia, que incluye la búsqueda de aliados internacionales, la coordinación de la operación en campo y el relacionamiento con el Gobierno nacional. La iniciativa busca reunir recursos para acompañar la recuperación de los caficultores afectados, en un momento en el que la emergencia ha impactado tanto sus viviendas como la infraestructura necesaria para desarrollar su actividad productiva. Conozca también: Federación de Cafeteros estrenará voto electrónico en elecciones de 2026 “Aportando, apoyaremos juntos a quienes le dan energía a Colombia”, señaló la FNC al presentar la campaña. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Con el avance de las visitas y el proceso de caracterización, la Federación espera consolidar un diagnóstico más completo sobre el número de familias afectadas y las necesidades de reconstrucción y recuperación en las regiones cafeteras golpeadas por el terremoto. Bloque de preguntas y respuestas: