¿Daniel Briceño irá a la cárcel? Juzgado confirma orden de arresto por desacato

El enfrentamiento entre el representante Daniel Briceño y la exdirectora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas, llegó nuevamente a los estrados judiciales. Esta vez, el Juzgado 40 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá confirmó, en segunda instancia, la orden de un día de arresto contra el congresista por desacato.
El proceso se originó por el presunto incumplimiento de una orden judicial que le exigía al representante retractarse de afirmaciones difundidas públicamente.
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El origen de la disputa se remonta a mayo de 2025, cuando Briceño señaló a Cuartas por el supuesto gasto millonario. “Señora Gloria Cuartas: La Unidad para las Víctimas, entidad que usted dirige, ha DERROCHADO en los últimos 2 años $127.867.636.435 en buses, tarimas, chivas, refrigerios, eventos y politiquería”, escribió en ese momento.
Luego, en agosto señaló que eran 250.000 millones de pesos los que se habían gastado en “politiquería”. Luego, en octubre habló al respecto: “Dije que la Unidad de Víctimas se había gastado $250.000 millones en cosas que no tenían que ver con las víctimas (...) aquí va mi rectificación”.
Entonces, Briceño dijo que el gasto no era de $250.000 millones, sino de más de $300.000 millones. “Es decir, me equivoqué al poner una suma inferior del gasto en la Unidad de Víctimas, lo cual aclaro en este momento, es decir, fue mucha más plata”.