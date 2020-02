Cafeteros buscan socios en congreso de Estados Unidos

El precio interno de la carga de 125 kilos de café que hace dos meses estuvo en 1,05 millones de pesos, vuelve a inquietar a los cultivadores del grano, que desde entonces han visto descender ese valor en un 10,71 %, pues este fin de semana se cotiza a 942.000 pesos.

La reducción va de la mano de lo que ocurre con esta materia prima en los mercados internacionales y en particular en la bolsa de Nueva York donde el pasado 16 de diciembre se pagó a 1,38 dólares la libra, y el viernes se ubicó en 1,09 dólares, es decir 21,01 % menos. Y a comienzos de este mes bajó hasta 0,97 centavos de dólar por libra.

Para el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez Vallejo, este descenso está asociado al rol que cumplen los fondos de inversión que estuvieron vendiendo sus posiciones, así como a las noticias del coronavirus que presionaron los precios de las materias primas como el petróleo, el cacao, el azúcar y el café, y a la aparente debilidad de la economía global.

La Organización Internacional del Café (OIC), por su parte, anotó que en enero pasado el precio indicativo promedio perdió todo lo que había ganado tras dos meses de aumento, cayendo un 8,9 % al pasar de 1,17 dólares en diciembre de 2019 a 1,06 dólares el mes pasado.

Esta entidad explicó que ese comportamiento obedeció a la presión que ejerce la expectativa por la cosecha del Brasil, correspondiente al año cafetero 2020-2021, que será alta y a la incertidumbre macroeconómica global.

No obstante, al comentar el ascenso de nueve centavos de dólar que tuvo la cotización de la libra de café en los últimos siete días, Vélez escribió en su cuenta de Twitter: “Repunte de precio de la Bolsa de Nueva York ha llevado nuevamente al precio interno por los lados de los 950.000 pesos la carga. En realidad en este momento no hay mucho café en Colombia. Pero, ¿ese repunte no será un indicativo de que la cosecha de Brasil no será tan grande?”.