Caída del dólar ya le quitó $700.000 por carga al caficultor en el último año, según gerente de Federacafé

Las lluvias que alteraron el calendario cafetero no solo redujeron la producción del primer semestre, sino que también obligaron al gremio a replantear sus proyecciones para el resto del año. Aun así, la Federación Nacional de Cafeteros mantiene una apuesta ambiciosa por transformar la industria y generar mayor valor agregado desde el origen.
En diálogo con EL COLOMBIANO, Germán Bahamón, gerente de la FNC, sostuvo que la variabilidad climática retrasó la cosecha del sur del país y anticipó que la producción nacional podría cerrar alrededor de los 12,5 millones de sacos, por debajo del año anterior.
A su vez, el dirigente reveló que ya presentó al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella tres grandes proyectos para modernizar la caficultura colombiana: la construcción de nuevas plantas regionales de transformación, una planta de descafeinación en la región Caribe y la ampliación de la capacidad industrial de Buencafé Liofilizado. A continuación, la entrevista.