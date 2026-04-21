Café Oma se salva de la quiebra y entra en reorganización; caso Presto queda suspendido por tutela

La Superintendencia de Sociedades confirmó que la sociedad Restcafé S.A.S., conocida en el mercado por la marca Oma, continuará operando tras la aprobación de su acuerdo de reorganización empresarial. La decisión fue adoptada en audiencia pública el 20 de abril de 2026, luego de que el juez concursal verificara que el acuerdo cumplió con los requisitos establecidos en la Ley 1116 de 2006. En particular, obtuvo el 76,3% de votación favorable por parte de los acreedores calificados y graduados, superando las mayorías legales exigidas. En contexto: Presto y Oma pidieron acogerse a ley de insolvencia Además, se constató que las condiciones pactadas respetan el debido proceso y se ajustan a los principios del régimen de insolvencia empresarial en Colombia.

Reestructuración de deuda por $76.000 millones a 10 años

Como parte del acuerdo, Restcafé reorganizará un pasivo total cercano a $76.000 millones. Este monto se consolidó luego de que un acreedor de obligaciones solidarias aprobara la exclusión de créditos por aproximadamente $38.000 millones. El plan establece que las obligaciones serán atendidas en un plazo de 10 años, bajo condiciones negociadas con los acreedores, lo que busca aliviar la carga financiera de la compañía y garantizar su sostenibilidad. Relacionado: Oma y Presto avanzan en reorganización: Supersociedades cita a audiencia clave este 20 de abril

Preservación de empleos y operación nacional

La reorganización permitirá a Oma mantener su operación en el país, incluyendo la continuidad de 86 puntos de venta a nivel nacional. Asimismo, el acuerdo apunta a preservar 477 empleos directos, un aspecto clave dentro del proceso concursal, que busca proteger la unidad productiva y mitigar impactos en el empleo. Restcafé S.A.S., constituida en noviembre de 1993, tiene como actividad principal la venta y distribución de productos alimenticios, así como la operación de restaurantes y cafeterías. El superintendente de Sociedades, Billy Escobar, explicó que la aprobación del acuerdo de Oma refleja el cumplimiento de las mayorías legales y la verificación de los requisitos normativos. Vea aquí: Fintech paisa que prometió acabar el ‘gota a gota’ se quebró con deudas por $40.000 millones Según el funcionario, estos mecanismos concursales son fundamentales como instrumentos de salvamento empresarial, al tiempo que garantizan la seguridad jurídica y la protección de la prelación legal de créditos.

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