Café colombiano logra récord histórico en subasta virtual Craft Selection: alcanza 200 dólares por libra

Durante la celebración de Cafés de Colombia Expo 2025, la feria más importante del sector, realizó la Federación Nacional de Cafeteros (FNC)la primera subasta virtual Selección de artesanía, un evento que marcó un antes y un después en la comercialización del café de especialidad colombiano.
Durante tres días de intensas pujas en línea, compradores de Asia, Europa y América realizaron 534 ofertas sobre 20 lotes, equivale a 960 kilogramos de café, alcanzando un valor total de US$98.533 por libra, cifra histórica considerada para el sector cafetero colombiano.
El gran protagonista fue el productor Wilton Benítez, de la finca Paraíso 92, en el departamento del Cauca, cuyo lote se vendió a US$200,32 por libra., el precio más alto jamás registrado para un café 100% colombiano.
Esta cifra establece un nuevo punto de referencia para la industria nacional y confirma el posicionamiento del país como líder mundial en cafés de origen.
En promedio, la subasta alcanzó US$46,57 por libra, reflejando una sólida valorización del café colombiano en los mercados internacionales, impulsada por la calidad, la innovación en los procesos y la diversidad sensorial de los granos.
