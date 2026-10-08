¿Subirán los precios de los alimentos? Polémica en puerto de Buenaventura por nuevo cobro de $4.235 por tonelada

El nuevo cobro por circulación de vehículos de carga en Buenaventura abrió un fuerte debate desde el Gobierno Nacional y los gremios del transporte, la producción avícola y la exportación de café.
La medida, establecida por la Alcaldía de Buenaventura, mediante el Decreto Distrital 0338 del 26 de agosto de 2026, fija una tarifa de $4.235 por cada tonelada transportada desde o hacia las terminales portuarias del distrito, con un ajuste anual de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor (IPC).
Por eso, el Ministerio de Transporte cuestionó la decisión al considerar que encarece la operación de carga y puede afectar la competitividad del comercio exterior colombiano. Por Buenaventura pasa más del 44% del comercio exterior del país, por lo que los sectores productivos advierten sobre las consecuencias de sumar un nuevo costo a una ruta que enfrenta problemas de congestión, bloqueos y dificultades logísticas.