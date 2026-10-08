¿Subirán los precios de los alimentos? Polémica en puerto de Buenaventura por nuevo cobro de $4.235 por tonelada

El nuevo cobro por circulación de vehículos de carga en Buenaventura abrió un fuerte debate desde el Gobierno Nacional y los gremios del transporte, la producción avícola y la exportación de café. La medida, establecida por la Alcaldía de Buenaventura, mediante el Decreto Distrital 0338 del 26 de agosto de 2026, fija una tarifa de $4.235 por cada tonelada transportada desde o hacia las terminales portuarias del distrito, con un ajuste anual de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor (IPC). Por eso, el Ministerio de Transporte cuestionó la decisión al considerar que encarece la operación de carga y puede afectar la competitividad del comercio exterior colombiano. Por Buenaventura pasa más del 44% del comercio exterior del país, por lo que los sectores productivos advierten sobre las consecuencias de sumar un nuevo costo a una ruta que enfrenta problemas de congestión, bloqueos y dificultades logísticas.

Asimismo, la Federación Nacional de Cafeteros, la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), Defencarga y Fedetranscol expresaron su rechazo y pidieron revisar la medida. Entre sus principales preocupaciones están el aumento de los costos para las empresas, el posible traslado de esos incrementos a los precios de los productos y la pérdida de competitividad del puerto frente a otras alternativas. Puede conocer: Colfecar alerta por pasivos de $5,28 billones en concesiones viales

¿Cuánto costará el nuevo cobro al transporte de carga en Buenaventura?

El Decreto 0338 de 2026 establece un cobro de $4.235 por tonelada de mercancía movilizada por vehículos de carga pesada desde o hacia las terminales portuarias de Buenaventura. Para un tractocamión que transporte 30 toneladas, el costo adicional será de $127.050 por operación, según los cálculos de Colfecar y Fedetranscol. Defencarga estimó que por Buenaventura entran y salen mensualmente 1,6 millones de toneladas de carga. Con base en ese volumen y en la tarifa definida, la organización calculó que el impacto para el sector ascendería a cerca de $7.000 millones mensuales y más de $79.000 millones al año. Clarita García, directora ejecutiva de Defencarga, rechazó la medida porque, a su juicio, afecta la competitividad logística y aumenta la carga financiera de las empresas de transporte y de los generadores de mercancías. La dirigente gremial advirtió que “el impacto no se limitaría a quienes movilizan la carga. También podría repercutir en los demás integrantes de la cadena de abastecimiento y encarecer los productos que llegan a los consumidores colombianos”.

Gobierno y gremios cuestionan el impacto sobre la competitividad del puerto

El Ministerio de Transporte manifestó su desacuerdo con el cobro decretado por la Alcaldía de Buenaventura. La cartera señaló que la tarifa encarece el transporte y la operación logística, con efectos sobre la competitividad nacional. La preocupación de los gremios se concentra en que el nuevo pago se suma a los costos que ya soporta el transporte de carga en el corredor Cali-Buenaventura. Entre las dificultades mencionadas están la congestión vehicular, las demoras en la entrega de contenedores vacíos, los bloqueos, las restricciones viales y las ineficiencias en la operación portuaria. Fedetranscol sostuvo que la medida transfiere al sector transportador el costo de las deficiencias de infraestructura y de las dificultades logísticas del distrito. También señaló que “las empresas enfrentan elevados costos operativos y financieros”. La organización recordó que hace algunos años el municipio de Soledad, en Atlántico, impulsó una medida de naturaleza similar, que fue retirada tras la gestión de los gremios. Fedetranscol anunció que trabajará para conseguir un resultado equivalente frente al decreto de Buenaventura y que mantendrá informadas a sus empresas afiliadas sobre las acciones jurídicas e institucionales que considere pertinentes. Puede leer: Transporte de carga en jaque: bloqueos y cierres viales paralizan abastecimiento en Colombia, alerta Colfecar

Colfecar pide conocer los estudios que sustentan la tarifa

Uno de los principales cuestionamientos de Colfecar está relacionado con la metodología utilizada para establecer el cobro. El gremio solicitó conocer de manera integral el Estudio Técnico, Financiero y de Movilidad elaborado en 2024 y pidió una explicación sobre la relación entre las toneladas transportadas y la congestión vehicular que la Alcaldía busca atender. “Si el propósito de la medida es gestionar la congestión y la circulación vehicular, el Distrito debe explicar técnicamente por qué el cobro se determina en función de las toneladas de mercancía transportadas”, sostuvo la organización. Colfecar también pidió información sobre las obras que se financiarían con los recursos recaudados, el monto que espera obtener la administración distrital, los cronogramas de ejecución y los mecanismos para evitar que los transportadores terminen pagando más de una vez por soluciones relacionadas con una misma infraestructura. El decreto establece que los recursos se destinarán exclusivamente a proyectos de movilidad e infraestructura relacionados con la circulación vehicular y la mitigación de impactos ambientales, de seguridad vial y de deterioro de las vías ocasionados por el transporte de carga. Entre los usos previstos están la construcción de proyectos viales, el mantenimiento de las vías existentes y la reparación de la malla vial urbana afectada por el tráfico pesado.

Colfecar también puso en duda cómo se articularía la destinación de los recursos con las responsabilidades de las entidades encargadas de las carreteras que utilizan los vehículos de carga. Según el gremio, varias de las principales rutas corresponden a la Nación, por medio de entidades como la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto Nacional de Vías (Invías). A su vez, el acceso al puerto de Aguadulce está a cargo de la Gobernación del Valle del Cauca. Por eso, la organización señaló que “cualquier participación de recursos distritales en esas vías requeriría los instrumentos jurídicos correspondientes”. El gremio advirtió sobre una posible duplicidad de cobros, ya que los transportadores pagan el peaje de Loboguerrero, cuyos recursos hacen parte de la estructura financiera del proyecto concesionado Buga-Loboguerrero-Buenaventura. Además, “el sector aporta mediante la sobretasa nacional al ACPM, cuya destinación legal incluye el mantenimiento de la Red Vial Nacional y de las redes viales departamentales”. Antes de crear nuevos cobros, Colfecar pidió avanzar en las obras que ya tienen responsables, contratos y fuentes de financiación. En particular, solicitó a la Alcaldía respaldar al Gobierno Nacional en el desarrollo de las unidades funcionales 2, 3 y 4 del proyecto Buga-Buenaventura, que contempla, entre otras intervenciones, 3,5 kilómetros de puesta a punto y 6,5 kilómetros de segunda calzada en la vía alterna. La organización pidió suspender la implementación y el recaudo de la tarifa mientras se desarrolla una Mesa Institucional de Concertación y se realiza una revisión técnica, jurídica y económica integral del decreto. En contexto: Bloqueos en la vía a Buenaventura ponen en riesgo 7.800 toneladas de alimento de pollo y huevo en el país

Federación Nacional de Cafeteros alerta por los costos de exportación

La Federación Nacional de Cafeteros también expresó su preocupación y desacuerdo con el Decreto 0338 de 2026, al advertir que el cobro introduce una presión adicional sobre los costos de exportación del grano. Según la entidad, en lo corrido de 2026, “el 60,2% de las exportaciones de café colombiano se ha realizado a través de las terminales portuarias de Buenaventura”. Por eso, la Federación reconoció la importancia de fortalecer la infraestructura vial y mejorar la movilidad del distrito, pero sostuvo que estas necesidades deben atenderse sin afectar la competitividad de las cadenas exportadoras que dependen del puerto. Por esa razón, pidió a la administración distrital revisar el alcance y los efectos del cobro, así como abrir un espacio de diálogo con los sectores productivos y exportadores antes de su implementación. En ese sentido, señaló que “la competitividad del café colombiano y de las demás cadenas exportadoras requiere una logística eficiente, costos competitivos y condiciones que faciliten el comercio exterior”.

Fenavi advierte sobre el impacto en las importaciones de materias primas

El sector avícola también se sumó al rechazo. Gonzalo Moreno, presidente ejecutivo de Fenavi, afirmó que el nuevo cobro va en detrimento de la competitividad de Buenaventura y puede restarle atractivo frente a otros puertos. “En un momento en el que Colombia necesita fortalecer su comercio exterior y reducir sus costos logísticos, incorporar nuevos costos a la operación portuaria puede producir el efecto contrario, al restarle competitividad a Buenaventura y generar incentivos para que la carga busque otras alternativas”, señaló Moreno. Las cifras de Fenavi muestran que, en 2025, Colombia importó 9,9 millones de toneladas de maíz amarillo, soya y torta de soya. De ese volumen, 3,07 millones de toneladas ingresaron por Buenaventura, con un valor de US$880 millones. Si la tarifa de $4.235 por tonelada hubiera estado vigente para esas importaciones, el sobrecosto habría superado los $13.000 millones. En el primer semestre de 2026, el puerto concentró el 32,5% de las importaciones nacionales de esas materias primas, equivalentes a 1,55 millones de toneladas y US$447 millones. Para ese volumen, Fenavi calculó un costo adicional de $6.600 millones. Siga leyendo: “Antioquia representa el 18% de la producción de pollos y huevos”: Fenavi El impacto potencial se extiende al abastecimiento regional. En 2025, Buenaventura concentró el 74,3% de las importaciones de maíz amarillo, soya y torta de soya destinadas al Valle del Cauca y Cauca, con 1,73 millones de toneladas. En el primer semestre de 2026, la participación se mantuvo en 73,3%, con 786.000 toneladas. Fenavi advirtió que un cobro adicional sobre estas materias primas puede elevar los costos de producción y afectar la competitividad y el abastecimiento de una de las principales regiones agroindustriales del país. El gremio también señaló que Buenaventura perdió participación como punto de entrada de estos productos. Mientras en 2011 concentraba el 53% de las importaciones de maíz amarillo, soya y torta de soya, en 2025 su participación se ubicó cerca del 32%, una caída de 21 puntos porcentuales. Para Fenavi, el problema está en la congestión, los bloqueos y la incertidumbre sobre la disponibilidad de la infraestructura también afectan la confiabilidad logística del corredor. Por eso, pidió revisar los efectos del decreto y establecer un diálogo técnico e institucional entre las autoridades y los sectores productivos y logísticos.

¿En qué se invertiría el dinero del nuevo cobro?

La Alcaldía de Buenaventura estableció que los recursos recaudados se utilizarán para financiar proyectos de movilidad e infraestructura asociados con el tránsito de carga pesada, incluidos el mantenimiento vial y la reparación de vías urbanas deterioradas por ese tráfico. Sin embargo, los gremios reclaman información detallada sobre las inversiones, los cronogramas y los montos que se espera recaudar. También piden aclarar las competencias de las entidades responsables de las carreteras y la relación del nuevo cobro con las fuentes de financiación que ya existen.