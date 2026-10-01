Atención: Bruce Mac Master renuncia a la Andi tras 12 años al frente del principal gremio empresarial

Bruce Mac Master presentó este jueves 1° de octubre su carta de renuncia a la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), poniendo fin a una etapa de casi 13 años al frente del principal gremio empresarial del país. Mac Master llegó a la presidencia de la Andi en diciembre de 2013, luego de que la Junta de Dirección General lo escogiera por unanimidad para suceder a Luis Carlos Villegas. Desde entonces, se convirtió en uno de los principales voceros del sector empresarial en Colombia. La propia Andi lo había reelegido anticipadamente en febrero de 2025. Su salida se conoce después de varias semanas de tensión alrededor del gremio, marcadas por el deterioro de la relación entre su presidente y el Gobierno de Abelardo de la Espriella, además de la salida de algunas compañías afiliadas. La noticia de la renuncia fue reportada por varios medios nacionales, que señalaron que Mac Master presentó su dimisión ante la Junta Directiva en medio de las tensiones que se habían acumulado alrededor de su permanencia.

La tensión entre la Andi y el Gobierno

La relación entre Mac Master y el nuevo Gobierno comenzó a estar bajo especial atención después de la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia. Uno de los episodios que marcó esta etapa fue el Congreso de la Andi, realizado una semana después de la posesión presidencial. El presidente De la Espriella y varios de sus ministros no asistieron al encuentro. La ausencia fue explicada por la emergencia generada por el terremoto del 10 de agosto, que llevó al Gobierno a concentrar sus esfuerzos en la atención de las zonas afectadas. También generó atención la ausencia de Mac Master en actividades organizadas por la Presidencia para presentar donaciones y aportes de empresarios destinados a la reconstrucción de los territorios afectados por el terremoto. En septiembre, además, comenzó a circular información sobre una eventual presión para que Mac Master dejara la Presidencia de la Andi. La Silla Vacía reportó que dentro del Gobierno circulaba la instrucción de no mantener interlocución con el dirigente gremial. Incluso, el propio Mac Master respondió el 25 de septiembre defendiendo la autonomía de la organización. En ese momento sostuvo que la Andi era más que su presidente y reclamó que se detuvieran las acciones que, según afirmó, buscaban afectar la reputación de la institución. “La Andi es mucho más que su presidente”, señaló entonces Mac Master, al plantear que la discusión debía centrarse en la institucionalidad gremial y no únicamente en su permanencia.

La controversia coincidió con la salida de varias empresas de la Andi. Coca-Cola Femsa anunció su retiro de la Cámara de Bebidas de la Andi, mientras que Incauca, Ingenio Providencia y Sucroal notificaron posteriormente su salida de la organización. Las tres últimas compañías pertenecen a la Organización Ardila Lülle. El episodio abrió una discusión adicional dentro del sector privado sobre la necesidad de mantener canales de interlocución con el Gobierno, independientemente de quién ocupe la presidencia de la Andi. La tensión llegó incluso después de que la organización renovara su Mesa Directiva. El 8 de septiembre, la Junta de Dirección General eligió a Rodolfo Castillo como presidente y a María del Rosario Gómez como vicepresidenta para el periodo 2026-2027. En ese momento, Mac Master permanecía al frente de la organización.

Bruce Mac Master.

¿Qué dijo Bruce Mac Master en su carta de renuncia?