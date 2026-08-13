Bruce Mac Master alerta por 5 frentes críticos para Colombia: energía, finanzas, salud, seguridad y relaciones internacionales

Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), planteó cinco grandes frentes que, a su juicio, deberían concentrar la atención del país y del próximo Gobierno: seguridad energética, finanzas públicas, sistema de salud, seguridad física y relaciones internacionales.
La reflexión fue presentada durante el congreso anual de la Andi, en un contexto marcado además por la emergencia provocada por el terremoto, que llevó al gremio a modificar el enfoque de su encuentro. Mac Master señaló que la atención a los damnificados exigirá esfuerzos importantes en el corto plazo, pero advirtió que Colombia no puede dejar de trabajar simultáneamente en los problemas estructurales que enfrenta.
“¿Nos podemos olvidar de estas cinco cosas? No, de ninguna”, sostuvo el dirigente gremial, al insistir en que la emergencia no puede desplazar las soluciones que requiere el país en materia energética, fiscal, sanitaria y de seguridad.