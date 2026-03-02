El brent sube un 10% y lo pone al borde de los US$100 por barril por conflicto en Medio Oriente

Le puede interesar: Irán cierra el Estrecho de Ormuz en Oriente Medio, la principal ruta mundial del petróleo

Pese a esto, el foco no está en el precio actual, sino en hasta dónde puede llegar en caso de que el conflicto se prolongue.

Tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán que sacudieron al mundo el fin de semana y en los que murió el ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán, el crudo brent reaccionó con fuerza en las cotizaciones del mercado extrabursátil: primero alcanzó US$73 por barril, su nivel más alto en siete meses, y posteriormente escaló hasta US$80, con un alza cercana a 10% en cuestión de horas.

En medio de la nueva escalada militar en Oriente Medio, uno de los fantasmas que ronda a los mercados es si el petróleo volverá a tocar e incluso superar la barrera de US$100 por barril.

La Opep anunció un aumento marginal de producción, insuficiente frente a una posible interrupción en Ormuz. FOTO: AFP

La preocupación central del mercado gira en torno al Estrecho de Ormuz, el corredor marítimo por el que transita aproximadamente 20% del petróleo comercializado por vía marítima en el mundo, lo que equivale a más de 21 millones de barriles diarios.

Grandes petroleras, navieras y firmas de trading suspendieron los envíos de crudo y combustibles ante advertencias de Teherán y el riesgo de represalias.

Un cierre prolongado podría retirar del mercado entre ocho y 10 millones de barriles diarios, incluso considerando desvíos por oleoductos alternativos.

Ante esto, Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, aseguró que esta afectación del tránsito de buques tanqueros por el Estrecho de Ormuz sería determinante. “Ello va a disparar los precios del crudo, que puede llegar hasta US$100 el barril, pero si la conflagración se prolonga, puede superar esa barrera”, afirmó.

Analistas coinciden en que este umbral de tres dígitos ya no es un escenario extremo, ya que, en caso que el bloqueo se mantenga, el valor del brent podría llegar mucho más cerca de US$100 e incluso superarlo.

Este eventual cierre del Estrecho de Ormuz ha desatado una ola de incertidumbre en el mercado petrolero, no solo por el riesgo sobre la oferta global, sino por la acumulación de buques en las inmediaciones de esta vía estratégica.

Pese a que Irán ha enviado mensajes contradictorios sobre su estado operativo, navieras y comercializadoras han optado por frenar envíos ante las advertencias de seguridad y la alerta marítima emitida por EE.UU.

De acuerdo con Cristian Rojas, jefe del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, el mercado enfrentaría un choque inicial severo, pero con tendencia posterior a estabilización.

“Inicialmente habría un golpe duro en la escalada de precios, pero podría tender a estabilizarse; incluso sin cerrar el estrecho, la situación política de Irán va a golpear los precios y tendrá que después tender a normalizarse”, dijo.

Además, explicó que el costo económico y estratégico de cerrar completamente Ormuz sería demasiado alto para Teherán, que enfrenta presión militar externa y tensiones internas.

Por su parte, la Opep acordó aumentar la producción en poco más de 200.000 barriles diarios a partir de abril, una cifra marginal frente a la demanda global.

Si bien Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos mantienen capacidad ociosa relevante, compensar una interrupción significativa en el Estrecho de Ormuz sería técnica y políticamente delicado.

“Ante el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán, uno de los mayores productores y exportadores de petróleo del mundo, se teme por su respuesta y represalias recíprocas, que pueden arrastrar la intervención de las grandes potencias”, aseguró Acosta.