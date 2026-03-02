El video no miente: Tatay se lanzó antes del contacto en penalti que le pitaron a Nacional

Atlético Nacional perdió 1-0 frente a Deportes Tolima en un partido marcado por la polémica arbitral. El gol que definió el encuentro llegó desde un penalti que, según las imágenes, fue mal sancionado.

En la jugada, el jugador de Tolima se lanzó antes de que se produjera cualquier contacto con César Haydar, defensa de Nacional, lo que generó críticas inmediatas sobre la decisión del árbitro Luis Delgado. A pesar de la polémica, el VAR no intervino para revisar la acción y la sanción se mantuvo, permitiendo que Tolima abriera el marcador.

El tanto del exjugador de Nacional terminó inclinando la balanza a favor del equipo local, y volvió a poner en el centro del debate el nivel del arbitraje en el fútbol colombiano. Cada fecha parece generar nuevas controversias, lo que mantiene viva la discusión sobre la necesidad de mejorar la revisión y la aplicación de la tecnología en decisiones críticas.