Bre-B, el nuevo sistema de pagos, acabaría con las tarjetas débito y crédito en Colombia, alerta Pronus

El sistema de pagos inmediatos Bre-B, impulsado por el Banco de la República, promete cambiar de raíz cómo los colombianos pagan en comercios y transfieren dinero.
Según Camilo Zea, CEO de Pronus, una firma colombiana especializada en fintech, el impacto será contundente: “La llegada del Bre-B amenaza de frente el modelo tradicional de tarjetas débito y crédito”.
La comparación no es menor. En Brasil, cinco años después de la entrada en operación de Pix, el sistema similar de pagos inmediatos, las transacciones con tarjeta débito representan menos del 5% de lo que eran antes.