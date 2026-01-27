x

Brand Finance Global 500 2026: estas son las marcas latinoamericanas más valiosas del mundo

Corona, Itaú, Modelo Especial, Mercado Libre y Bodega Aurrerá fueron las únicas marcas en lograr un lugar en el listado global.

    El Brand Finance Global 500 2026 confirmó el liderazgo de Corona en América Latina y el auge de las marcas tecnológicas a nivel mundial. FOTO GENERADA CON IA
Johan García Blandón
hace 2 horas
bookmark

El informe Brand Finance Global 500 2026 reveló cuáles son las empresas más valiosas y fuertes del mundo, en un ranking que este año volvió a estar dominado por gigantes tecnológicos y por el impacto creciente de la inteligencia artificial. América Latina, aunque con presencia limitada, logró posicionar cinco marcas dentro del listado global.

La marca latinoamericana mejor ubicada fue Corona, que consolidó su liderazgo regional por segundo año consecutivo. La cerveza mexicana, fundada en 1925, se ubicó en el puesto 181 del ranking global, lo que representó un ascenso de seis posiciones frente a 2025. Según Brand Finance, el valor de su marca alcanzó los US$13.355 millones.

Le puede interesar: La puja por Warner Bros sigue abierta: Paramount vuelve a extender su oferta

México y Brasil lideran la región

En el segundo lugar regional aparece Itaú, el mayor banco de América Latina, que llevó la bandera de Brasil al puesto 254 del ranking. La entidad financiera subió 20 posiciones en un año y se consolidó como la única marca brasileña presente en el Global 500. Fundado en 1945 y fusionado con Unibanco en 2008, Itaú cuenta con más de 70 millones de clientes y un valor de marca estimado en US$8.334 millones.

La tercera marca latinoamericana más valiosa fue Modelo Especial, también de México y perteneciente al Grupo Modelo, fabricante original de Corona. La cervecera se ubicó en el puesto 325, mejorando su posición frente al año anterior, cuando ocupó el lugar 338. Su valor de marca fue calculado en US$7.052 millones.

Lea más: Una de las tres personas más ricas del mundo y otras compañías tomarán el control de TikTok en EE. UU.

Nuevos ingresos desde Argentina y México

El cuarto y quinto lugar regional lo ocuparon marcas que no habían figurado en la edición anterior del ranking. Mercado Libre, la compañía argentina fundada por Marcos Galperin, debutó en el puesto 415, con un valor de marca de US$4.742 millones. A 26 años de su creación, la empresa opera en 18 países de América Latina, incluido Colombia.

Por su parte, Bodega Aurrerá, cadena de tiendas de conveniencia que pertenece a Walmart México y Centroamérica, se ubicó en el puesto 469. La marca, nacida en 1958, cuenta con 2.606 locales y alcanzó una valoración de US$4.627 millones en 2025.

Dominio global de la tecnología y la IA

A nivel mundial, Apple volvió a liderar el ranking como la marca más valiosa del planeta. Su valor creció un 5,7%, pasando de US$574.510 millones en 2025 a US$607.641 millones en 2026. Sin embargo, Microsoft recortó distancias y se consolidó como la segunda marca en el mundo en superar los US$550.000 millones en valoración.

El ascenso más llamativo fue el de Nvidia, que alcanzó un valor de marca de US$184.322 millones, superando a Facebook y Walmart, y ubicándose en el quinto lugar global, solo por detrás de Google y Amazon. Este crecimiento refleja el papel central de la infraestructura de inteligencia artificial en la transformación digital global.

Conozca también: Siri ya no es solo de Apple: Google y Gemini entran a los iPhone

Además, OpenAI ingresó por primera vez al Global 500, un hito que evidencia la rapidez con la que las marcas nativas de IA están convirtiendo el liderazgo tecnológico en valor económico.

En el caso de Colombia, ninguna marca logró ingresar al Global 500 2026. El listado lo cierra la alemana TUI, multinacional dedicada principalmente al sector turístico.

