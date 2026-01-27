Brand Finance Global 500 2026: estas son las marcas latinoamericanas más valiosas del mundo

El informe Brand Finance Global 500 2026 reveló cuáles son las empresas más valiosas y fuertes del mundo, en un ranking que este año volvió a estar dominado por gigantes tecnológicos y por el impacto creciente de la inteligencia artificial. América Latina, aunque con presencia limitada, logró posicionar cinco marcas dentro del listado global.
La marca latinoamericana mejor ubicada fue Corona, que consolidó su liderazgo regional por segundo año consecutivo. La cerveza mexicana, fundada en 1925, se ubicó en el puesto 181 del ranking global, lo que representó un ascenso de seis posiciones frente a 2025. Según Brand Finance, el valor de su marca alcanzó los US$13.355 millones.