Bonos de Ecuador se desploman después de que negaran las reformas de Daniel Noboa

En un referéndum nacional, l os ecuatorianos rechazaron los planes de Noboa para crear una nueva asamblea constitucional , permitir el regreso de bases militares extranjeras, eliminar un fondo estatal para los partidos políticos y reducir el número de legisladores.

Los bonos de Ecuador cayeron después de que los partidarios rechazaron de manera contundente y sorpresiva el intento del presidente Daniel Noboa de consolidar el poder , desafiando las encuestas y rechazando sus propuestas de reforma constitucional.

“Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado”, dijo Noboa en una publicación en X el domingo por la noche. “ Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano ”.

Los candidatos desconfiaron de la falta de claridad de Noboa sobre sus planes para la nueva Constitución, que afirmó revelaría solo después de la votación.

También generó preocupación sobre las preciadas Islas Galápagos al sugerir que podría regresar una base estadounidense que existió allí durante la Segunda Guerra Mundial para ayudar a Ecuador a combatir la pesca ilegal.

“Los resultados son una clara reprimenda al presidente Noboa y sus políticas, y saldrá debilitado de la votación”, señaló Risa Grais-Targow, directora para América Latina de Eurasia Group.

Los bonos soberanos del país —que figuraban entre los de mejor desempeño mundial este año tras la reelección de Noboa y señales de que consolidaría su poder con reformas favorables al mercado— retrocedieron en toda la curva el lunes. Los títulos con vencimiento en 2035 cayeron hasta 3,4 centavos, su peor descenso intradía desde febrero.

Además: Ecuador vota para decidir sobre el regreso de bases militares extranjeras y una nueva Constitución

“El resultado del referéndum en Ecuador fue una sorpresa negativa para el respaldo de Noboa y nuevamente pone en duda la confiabilidad de las encuestas”, señaló Anders Faergemann, gestor de portafolio en PineBridge Investments.

“Lo vemos como un revés temporal para el impulso que había en el crédito y consideraríamos cualquier debilidad adicional como una oportunidad para comprar, a menos que la oposición logre aprovechar la incertidumbre para generar nuevas protestas”.