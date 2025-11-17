Bonos de Ecuador se desploman después de que negaran las reformas de Daniel Noboa

Los bonos de Ecuador cayeron después de que los partidarios rechazaron de manera contundente y sorpresiva el intento del presidente Daniel Noboa de consolidar el poder, desafiando las encuestas y rechazando sus propuestas de reforma constitucional.
En un referéndum nacional, los ecuatorianos rechazaron los planes de Noboa para crear una nueva asamblea constitucional, permitir el regreso de bases militares extranjeras, eliminar un fondo estatal para los partidos políticos y reducir el número de legisladores.
Las encuestas previas señalaron que las cuatro medidas serían aprobadas.
