Explicó que si el presupuesto anual para hacer dicha reparación es de $2,5 billones y la indemnización es de $301 billones, “le estamos diciendo a la sociedad que las víctimas se van a morir primero antes de recibirla”, comentó.

Para hacer frente a esa situación, expresó que “hay que construir otro camino, si no son los victimarios ¿de dónde puede ser?” Entonces lanzó una idea con la que, dijo, lo “excomulgaría, no la Iglesia, el Banco que es peor que la Iglesia. Hay un camino no ortodoxo para hacerlo”: “La emisión que hace el Banco de la República rutinariamente en vez de ir a los bancos, debería ir en bonos para la indemnización de víctimas de la violencia en Colombia y creo que acortaríamos los tiempos”.

Y sentenció: “O decimos la verdad, no se puede, o hay un camino no ortodoxo para hacerlo” y de aplicarlo, en un lapso de 10 años o 15 años se podría garantizar que el número de víctimas sea indemnizado.

Obviamente esas palabras sonaron muy loables ante el auditorio que conserva la esperanza de la reparación económica a la que tiene derecho, de acuerdo con la Ley 1448 de 2011. Pero deja muchas inquietudes acerca de su viabilidad.