Bloqueos viales ya afectan el abastecimiento: 10 millones de huevos y 1.500 toneladas de pollo represadas en Colombia

El impacto de los bloqueos viales en distintas regiones del país ya comenzó a sentirse con fuerza en uno de los sectores clave para la canasta básica, como el avícola. A la fecha, se contabilizan cerca de 10 millones de huevos represados y 1.500 toneladas de carne de pollo que no han podido llegar a los mercados, lo que empieza a generar presión sobre la cadena de abastecimiento. La situación se concentra principalmente en departamentos como Santander, Norte de Santander, Cundinamarca y Boyacá, donde las restricciones a la movilidad han frenado el transporte de alimentos y afectado tanto la distribución interna como las operaciones logísticas del sector.

“Tenemos en este momento 10 millones de huevos represados y 1.500 toneladas de carne de pollo que no están pudiendo llegar a los consumidores”, señaló Gonzalo Moreno, presidente de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia, Fenavi, en entrevista con Caracol Radio. Le puede interesar: Avicultores dicen que ya no aguantan más: el huevo barato les está generando pérdidas

Inventarios limitados y presión sobre la cadena de suministro

Aunque por ahora el mercado sigue abastecido, el panorama podría cambiar rápidamente si persisten los bloqueos. Desde el gremio advierten que los inventarios actuales son limitados. “Se tiene inventario de huevo y carne de pollo solo para cuatro o cinco días”, explicó Moreno, encendiendo las alertas sobre un posible escenario de escasez. El problema no solo radica en la distribución del producto terminado, sino también en la operación misma de las granjas. El suministro de alimento para las aves comienza a verse comprometido, lo que podría afectar la producción en el corto plazo. “Para alimentar los 47 millones de aves que tenemos en Santander, necesitamos 7.000 toneladas de alimento diarios, que no han podido entrar desde el pasado viernes en algunas granjas (...) tenemos provisiones solo para dos o tres días”, afirmó el dirigente gremial. Esta combinación —producto represado, inventarios limitados y dificultades en el suministro de insumos— configura un escenario de alta vulnerabilidad para el sector, que depende de una logística constante para mantener su operación. Lea más: Estados Unidos autoriza abrir su mercado al huevo con cáscara colombiano, ¿cuáles son las condiciones?

Exportaciones frenadas y pérdidas económicas

El impacto de los bloqueos no se limita al mercado interno. Las dificultades en el transporte también han obligado a suspender operaciones de comercio exterior, afectando compromisos internacionales. Moreno reveló que una exportación de gran volumen tuvo que ser cancelada por falta de garantías logísticas. “Teníamos que salir con tres millones de huevos para el Caribe, pero tocó cancelar esa exportación porque no se puede dar la garantía de llegar al puerto de Cartagena”, explicó. Este tipo de interrupciones no solo representa pérdidas económicas para los productores, sino que también puede afectar la confianza de los mercados internacionales en la capacidad de cumplimiento del país. Lea más: Colombia rompe récord histórico: cada persona consume un huevo diario en promedio, según Fenavi

Llamado urgente a restablecer la movilidad