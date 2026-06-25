Fusión de Biomax y Primax concentraría un tercio del mercado de combustibles en Colombia

El sector minorista de las estaciones de servicio en Colombia mostró preocupación porque se pueda acrecentar la posesión del mercado de distribución de combustibles en unas pocas manos y terminar por desplazar a los pequeños competidores. La alerta viene por la reciente autorización de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para la integración empresarial entre Biomax Combustibles S.A. y Primax Colombia S.A.; entre ambas podrían sumar alrededor de 1.600 gasolineras en Colombia. Aunque la autoridad dio luz verde a la operación con una serie de condicionamientos, la unión gremial Somos Uno, que representa a distribuidores minoristas de combustibles, advirtió que el principal riesgo no está únicamente en la mayor concentración del mercado mayorista, sino en el fortalecimiento de un modelo de integración vertical que, según sostiene, podría afectar la competencia en el segmento minorista. De acuerdo con David Jiménez, vocero gremial de Somos Uno, la integración hará que el nuevo grupo concentre más de la tercera parte de las ventas nacionales de combustibles. Lea también: Terpel notificó a clientes contingencia en el abastecimiento del combustible Jet A1 por el paro camionero en cuatro aeropuertos “Uno de cada tres galones en el país podría venderlo Primax con esta integración”, afirmó el dirigente gremial, quien aclaró que la cifra corresponde al volumen comercializado de gasolina, diésel y gasolina extra, y no al número de estaciones de servicio. Cabe destacar que Terpel sigue siendo el mayor distribuidor mayorista del país con más del 43% de participación en ventas de combustibles. Le sigue Primax, 22%, mientras Chevron y Biomax participan con cerca del 10% y el 9%, respectivamente. La unión entre Primax y Biomax elevaría la participación conjunta a más del 30% del mercado.

Toma de Autogas y Coesco

Para Somos Uno, el principal problema es que la integración no solo une dos importantes distribuidores mayoristas, sino que también incorpora empresas que operan directamente estaciones de servicio. Jiménez explicó que la operación incluye la integración de Autogas y Coesco, dos grandes operadores minoristas que pasarán a estar bajo el control del nuevo grupo empresarial. Según el gremio, esto fortalece la integración vertical del negocio, es decir, que un mismo actor controle simultáneamente la distribución mayorista y parte importante de la comercialización minorista. “Cuando el gran jugador participa también en el eslabón minorista empieza una competencia muy agresiva frente a las estaciones independientes, especialmente en precios, y eso termina desplazando a los pequeños”, aseguró. El dirigente afirmó que ese tipo de dinámicas puede incentivar estrategias comerciales que dificulten la permanencia de empresarios independientes, quienes no cuentan con la capacidad financiera de los grandes grupos para sostener guerras de precios.

La SIC reconoció mayores niveles de concentración

En un comunicado institucional, Somos Uno señaló que la Resolución 44041 del 12 de junio de 2026 de la SIC reconoce que la operación incrementa significativamente la concentración de la distribución mayorista de combustibles líquidos. El gremio destacó que la SIC identificó riesgos de efectos coordinados en varias zonas del país e impuso medidas para reducir esos impactos. Entre los condicionamientos figuran garantizar el acceso de terceros a infraestructura de almacenamiento mediante capacidad reservada y tarifas máximas reguladas, además de exigir la desinversión del control de estaciones de servicio en dos zonas donde la autoridad encontró mayores riesgos para la competencia. Consulte: SIC autoriza integración de Biomax y Primax con condiciones; gremio pide vigilancia al mercado No obstante, la organización considera que aún persisten interrogantes sobre la independencia comercial de las estaciones frente a los grandes distribuidores. La SIC concluyó que, por ahora, no encontró evidencia de riesgos adicionales de cierre vertical, luego de revisar contratos de suministro y verificar la existencia de otros competidores mayoristas relevantes.

Sin embargo, Somos Uno sostiene que esa independencia debe comprobarse en el funcionamiento cotidiano del mercado y no únicamente en los contratos. Por ello anunció que hará seguimiento permanente a posibles casos de abuso de posición dominante, ventas a precios predatorios, deterioro de las condiciones de suministro o restricciones a la libertad comercial de las estaciones afiliadas.

¿Cuántas estaciones independientes existen en Colombia?

Según el gremio, Colombia cuenta actualmente con cerca de 6.400 estaciones de servicio entre públicas y privadas. Aunque el número total ha venido creciendo durante los últimos años, la preocupación radica en la propiedad de esos establecimientos. Jiménez explicó que aproximadamente siete de cada diez estaciones continúan perteneciendo a empresarios independientes, lo que representa entre 4.200 y 4.500 propietarios. A su juicio, la tendencia de concentración podría hacer que esas estaciones permanezcan abiertas, pero pasen gradualmente al control de grandes grupos empresariales. “Lo peligroso es que una red que hoy está en muchas manos termine concentrándose en pocos jugadores”, afirmó. El vocero agregó que este fenómeno ya ocurrió en otros mercados internacionales como Chile y Estados Unidos, donde las redes de estaciones están dominadas por grandes compañías.

Los distribuidores mayoristas