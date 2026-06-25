Fusión de Biomax y Primax concentraría un tercio del mercado de combustibles en Colombia

El sector minorista de las estaciones de servicio en Colombia mostró preocupación porque se pueda acrecentar la posesión del mercado de distribución de combustibles en unas pocas manos y terminar por desplazar a los pequeños competidores.
La alerta viene por la reciente autorización de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para la integración empresarial entre Biomax Combustibles S.A. y Primax Colombia S.A.; entre ambas podrían sumar alrededor de 1.600 gasolineras en Colombia.
Aunque la autoridad dio luz verde a la operación con una serie de condicionamientos, la unión gremial Somos Uno, que representa a distribuidores minoristas de combustibles, advirtió que el principal riesgo no está únicamente en la mayor concentración del mercado mayorista, sino en el fortalecimiento de un modelo de integración vertical que, según sostiene, podría afectar la competencia en el segmento minorista.
De acuerdo con David Jiménez, vocero gremial de Somos Uno, la integración hará que el nuevo grupo concentre más de la tercera parte de las ventas nacionales de combustibles.
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“Uno de cada tres galones en el país podría venderlo Primax con esta integración”, afirmó el dirigente gremial, quien aclaró que la cifra corresponde al volumen comercializado de gasolina, diésel y gasolina extra, y no al número de estaciones de servicio.
Cabe destacar que Terpel sigue siendo el mayor distribuidor mayorista del país con más del 43% de participación en ventas de combustibles. Le sigue Primax, 22%, mientras Chevron y Biomax participan con cerca del 10% y el 9%, respectivamente. La unión entre Primax y Biomax elevaría la participación conjunta a más del 30% del mercado.