De la Espriella designa a Beatriz Vélez como nueva presidenta de Colpensiones

El presidente Abelardo de la Espriella anunció este sábado, 26 de septiembre, la designación de Beatriz Eugenia Vélez Vengoechea como nueva presidenta de Colpensiones. La funcionaria es abogada y cuenta con más de 30 años de experiencia profesional y directiva. Vélez es magíster en Seguridad Social, máster en Gestión de Riesgos y especialista en Instituciones de Seguridad Social y Derecho Laboral. Tendrá entre sus principales tareas proteger los recursos de los afiliados, garantizar el pago oportuno de las pensiones y mejorar la atención a los ciudadanos. Entérese: Corte analizará la petición de Colpensiones para aplazar la reforma pensional hasta 2028 El presidente De la Espriella también aseguró que le impartió la instrucción de investigar y denunciar ante las autoridades las irregularidades e ilegalidades que encuentre de la administración anterior: “Cada peso destinado a las pensiones debe servir a los colombianos”, escribió en X el presidente.

Parte de la trayectoria profesional de Vélez se ha desarrollado en el área laboral. Además, figura actualmente en el listado de conjueces de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Según información publicada sobre su perfil, realizó estudios en la Universidad Externado de Colombia y la Universidad Javeriana. Su experiencia también está relacionada con la asesoría jurídica y empresarial en asuntos laborales y de seguridad social. En su perfil profesional aparece vinculada a Vélez Trujillo Legal, firma que señala contar con tres décadas de trabajo en la gestión de asuntos legales, laborales y de seguridad social para organizaciones. La designación de Vélez ocurre solo dos días después de que la Presidencia solicitara la renuncia de Carlos René Montoya. El funcionario había asumido el cargo el lunes 21 de septiembre y dejó la entidad el jueves 24, por lo que su gestión se extendió apenas durante tres días. En contexto: “Los colombianos merecen funcionarios preparados”: Este es el perfil de Carlos René Montoya, el fugaz presidente de Colpensiones