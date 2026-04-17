“Las tasas altas no benefician a los bancos”: BBVA insiste en fortalecer la institucionalidad

BBVA Colombia prevé invertir $300.000 millones en 2026, con la inteligencia artificial como eje central de su estrategia. Su presidente, Mario Pardo, defiende la institucionalidad del Banco de la República, advierte sobre los efectos de las tasas de interés y destaca oportunidades en varios sectores.