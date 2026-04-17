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“Las tasas altas no benefician a los bancos”: BBVA insiste en fortalecer la institucionalidad

BBVA Colombia prevé invertir $300.000 millones en 2026, con la inteligencia artificial como eje central de su estrategia. Su presidente, Mario Pardo, defiende la institucionalidad del Banco de la República, advierte sobre los efectos de las tasas de interés y destaca oportunidades en varios sectores.

  • Mario Pardo, presidente de BBVA Colombia, destacó la necesidad de fortalecer la confianza institucional y defendió el rol del Banco de la República en el manejo de las tasas de interés. FOTO cortesía BBVA Colombia
    Mario Pardo, presidente de BBVA Colombia, destacó la necesidad de fortalecer la confianza institucional y defendió el rol del Banco de la República en el manejo de las tasas de interés. FOTO cortesía BBVA Colombia
Ferney Arias Jiménez
Ferney Arias Jiménez

Economía

hace 3 horas
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El presidente de BBVA Colombia, Mario Pardo, advirtió que el país necesita fortalecer la confianza entre el sector público y privado para atraer inversión, al tiempo que defendió la institucionalidad del Banco de la República y subrayó que, aunque las tasas de interés altas son necesarias para controlar la inflación, no benefician al sistema financiero y pueden frenar la dinámica económica.

En diálogo con EL COLOMBIANO anunció que la entidad ejecutará inversiones por $300.000 millones este año, con énfasis en inteligencia artificial, en un contexto de recuperación del crédito y expectativas favorables para la economía. Pardo añadió que el crecimiento del país en este 2026 dependerá de fortalecer la confianza entre el sector público y privado,...

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